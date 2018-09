El mitote nunca falta en la política y el futbol

Ya se nos hacía raro que el mitote no se hiciera presente en los inicios de los trabajos de la selección mexicana y en los de la Cámara de Diputados.Por lo que una vez más se confirma que este tipo de shows están presentes en todas las actividades y son los que le dan un mejor sazón a las cosas.En el futbol ya se cargan de las greñas el técnico interino de la selección mexicana, Ricardo “Tuca” Ferretti, y Miguel “Piojo” Herrera, timonel de las Águilas del América.El jerarca de los emplumados ya sentenció que si el Tuca se sigue refiriendo a su persona le responderá de la misma manera y esto en lugar de darle un mejor ambiente a la nueva concentración del cuadro mexicano, como que la altera.En el caso de la polaca, dos diputados de la misma bancada (morenistas) en el mismo primer día de su gestión se dieron con todo en el local del Congreso. Y si entre ellos mismos no priva la cordialidad, imagínese cómo se va a poner la situación cuando tengan que lidiar contra los partidos opositores.Pero así es nuestro México querido, lleno de sorpresas y lo mejor que nos queda es seguir disfrutando el futbol de la mejor manera y que los políticos traten de hacer algo más positivo para la gente más desprotegida de nuestro país.Un abrazo muy sincero le mandamos al colega y amigo de muchos años, Fausto “Negris” Castaños Sapiens, ya que desde el fin de semana pasado se está festejando su aniversario 62 de vida y el broche de oro lo tiene programado para el próximo sábado.El Negris Castaños es todo un personaje de la vida deportiva de Culiacán, con una amplia trayectoria como cronista deportivo y comentarista de la televisión.Todo un apasionado del beisbol, pero también del futbol soccer, deporte que todavía practica con su equipo Negris FC en la Liga Platino y que dio la gran sorpresa en el torneo municipal al colarse hasta la fase semifinal.Mi buen Negris te reitero mis más sinceras felicitaciones y las extiendo para tu esposa, Martita, la que tanto te ha batallado y a tus hijos, Willy y Waldir.Los torneos jueveros de los 60 y Más y de la Liga Interinstitucional continúan con sus acciones la tarde de hoy en los campos de la Sagarpa. En la Liga 60 y Más, Sergio Arellano se juega la tercera ronda así: Club Verdes vs UAS a las 16:00horas en la Pemex. En la Sagarpa, a las 15:45 horas, en el tres miden fuerzas Pumas y Chivas. En el cuatro, Maco y ADM, y en el cinco, Naranjas vs Gourmet.Moreno vs Sedatu (campo 3), Stase vs Proseco (campo 4) y SSA vs IMSS (campo 5) a las 17:30 horas. En el campo dos, Grupo Pardini Imudeg de Guasave vs PGR-Hercon, 18:30 horas, y Poder Judicial vs Diconsa, 20:15 horas, en el campo uno.