El mochitense Miguel Ángel Orduño levanta la mano por una candidatura

Alianzas. La gran alianza entre PRI-PAN-PRD aún está por concretarse en Sinaloa, y así como grandes empresarios de esta tierra están interesados porque se dé, sin importar quién la encabece, dicen, estarían dispuestos a aportar todo para que la unión sea la vencedora en los próximos comicios del 2021. El problema, como todos lo saben, no es el candidato o quién quiera más a su estado o a su municipio, el gran obstáculo que hasta el momento no han podido brincar es la idea de los personajes políticos que todavía quieren ser solo ellos en las boletas. Por lo pronto, tanto Juan Carlos Estrada, del PAN, como Jesús Valdés, del PRI, tienen permiso de los consejos estatales de sus partidos para firmar alianzas. ¿Qué esperan, pues?



¡A un lado! Por lo pronto, los aspirantes varones que buscan la candidatura por la diputación federal del Distrito 02 pueden hacerse a un lado, pues al parecer es el único distrito que hasta el momento tiene segura la alianza del PRI, PAN y posiblemente el PRD y la candidata, por cuota de género, debe ser mujer. Entre los comentarios de cafés, los conocedores de la política afirman que la candidatura será para el PAN, por lo que Zenén Xóchihua, quien había levantado la mano por este distrito, al parecer tiene que ir buscando otro espacio en la boleta electoral. ¡Ups!



Levanta la mano. Miguel Ángel Orduño Torres, aquel mochitense que al inicio de la administración de Billy Chapman radicaba en España por motivos académicos, regresó a Los Mochis. Como muchos recordarán, en su tiempo se dio la oportunidad de analizar el Plan Municipal de Desarrollo que presentó el alcalde ahomense, y como todo experto en la materia, lo desmenuzó y afirmó que el documento era un plagio de ideas. El hijo pródigo regresa a su tierra, tranquilo de haber hecho lo correcto, dicen. Tanta es la seguridad de Orduño Torres que se atrevió a decir sí a la oferta de Movimiento Ciudadano por una candidatura a diputación, lo extraño es que no comulga la misma idea de todos los que se encuentran en el equipo actual de este partido, pues, aseguran que Miguel Ángel “el líder” Camacho le ofreció hacer equipo, pero no le cuadró la idea y dijo tajantemente que le entra, pero solo, es decir, sí representará al partido color naranja, pero no en equipo con Camacho… ¿Qué le conoce?



Hace su luchita. El que sigue haciendo su luchita es Mingo Vázquez. Pese a no tener, todavía, un partido político que respalde su candidatura, el líder de la Suterm y promotor deportivo busca grupos grandes que le hagan promoción a su nombre y a su candidatura por la alcaldía de Ahome. Se rumora que tuvo un acercamiento directo con los Exatec, aquellos egresados del Instituto Tecnológico que forman parte de un club de corredores. Aseguran que les ofreció los premios para una carrera donde nadie pagaría inscripción, todo por el gusto de promover el deporte. Lo extraño es que el grupo de deportistas no accedió a las propuestas del político… ¿será que los premios, que dicen eran pavos navideños, a nadie le gustaron?