El mundo árabe no puede librar una guerra con Israel

audima

HISTORIA EN EL DEBATE

24 de marzo de 1972

Capturan a Palma Loya. Maximiliano Palma Loya, el delincuente más buscado en el estado de Sinaloa por un triple asesinato y asalto a mano armada, fue capturado en una cantina de Empalme, Sonora, por dos agentes del departamento de investigaciones de la Policía Municipal de Guaymas. De la detención se informó inmediatamente al jefe de la Judicial de Sinaloa, licenciado Tomás González, quien envió a Guaymas a un fuerte grupo de agentes para su traslado a esta ciudad. También es señalado como partícipe en dos secuestros.

Vacaciones de primavera en escuelas. La SEP reconsideró la disposición que aplazaba las vacaciones de primavera hasta el mes de mayo y autorizó que estas se concedan a los alumnos durante el periodo del 27 de marzo al 9 de abril. Tal se desprende de la comunicación girada por el profesor José López, secretario general de la Sección 27 del SNTE. La noticia fue recibida con beneplácito por los padres de familia, quienes ya tenían con anticipación organizadas sus vacaciones para estas fechas.

El mundo árabe no puede librar una guerra. Amán. El rey Hussein aseguró que el mundo árabe está desunido para librar la guerra con Israel y que tal confrontación está muy lejos de su mente, no porque tenga miedo, sino por la situación que prevalece en esta parte del mundo. En nutrida conferencia de prensa, el soberano explicó que su propuesta para establecer un estado palestino autónomo en territorio ocupado por Israel, constituye un plan para el futuro, que sería llevado a la práctica sólo cuando las fuerzas árabes retiraran sus tropas y Jerusalén fuese devuelto a los árabes.

Hussein recibió a los periodistas árabes y occidentales en un salón ornamentado de su palacio. Añadió que no había hecho contacto con gobernantes israelíes, cuando formuló su posición de crear la federación árabe y que no existe la posibilidad por el momento de celebrar conversaciones de paz con Israel. El monarca de 37 años, expresó que se dispone a partir hacia Washington donde podría someterse a un examen médico general, ya que tuvo desarreglos cardiacos.

Lista la caravana hacia Bellflower. A las seis de la mañana del próximo día 26 partirá a Bellflower la caravana de 80 vecinos de Los Mochis, en un viaje para estrechar los lazos de amistad entra las ciudades hermanas. El contingente deberá concentrarse a temprana hora en la terminal de Transportes del Pacífico, de donde saldrán en dos autobuses especiales. El presidente del Comité de Ciudades Hermanas, profesor Óscar Moreno Rivas, y el tesorero de la Canaco, Ernesto Akachi, harán entrega de los gafetes.

24 de marzo de 1997

Antidoping a municipales. La totalidad de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal serán sometidos a exámenes antidoping para detectar a los elementos que consumen drogas, anunció Juan Llanes Félix. El titular de la corporación reconoció que, de acuerdo a los resultados de los análisis realizados hace casi un años a 125 de más de 700 agentes, el 25 % resultó positivo, lo que da una idea de la magnitud del problema de uso de enervantes entre los agentes preventivos. Ahora se pretende que el examen sea al 100 % de los elementos.

Pide EU extradición de 500 mexicanos. México, D.F. El gobierno mexicano cuenta con una lista de 500 personas que las autoridades estadounidenses solicitan en extradición, destacando a importantes narcotraficantes, según informes de Relaciones Exteriores. Ya existen casos de mexicanos, de méxico-norteamericanos y de extranjeros que se encuentran en prisiones nacionales, en los que ha sido concedida la extradición, pero condicionada primero al cumplimiento de su sentencia en nuestro país.

Leer más: En la era de Billy Chapman se pagó 11 mdp a trabajadores de Japama por horas

Papa conmemora inicio de Semana Santa. Vaticano. Juan Pablo II celebró el Domingo de Ramos con una misa al aire libre en la plaza de San Pedro ante unas 200 mil personas, dedicando el día a la juventud. “Se puede decir que el primer Día Mundial de la Juventud se celebró en Jerusalén, cuando Cristo entró a la Ciudad Santa”, dijo el pontífice. Se refería a este evento instaurado por la Iglesia, que este año se celebrará en agosto en París. El Domingo de Ramos inicia el periodo más solemne de la Iglesia católica.