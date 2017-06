El narco hace limpia de perredistas

Llaman la atención los hechos suscitados en Guerrero durante el último año.23 de julio de 2016: el alcalde perredista del municipio de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, es asesinado a tiros en un punto conocido como La Curva del Cazar. Había denunciado ante el gobernador priista, Héctor Astudillo, intentos de extorsión por parte del líder regional de Los Templarios, José Pineda González, alias Don José.En la emboscada pereció su chofer, y resultaron heridos dos policías federales que le habían asignado como escoltas.El gobierno de Guerrero manifestó su extrañeza ante el hecho de que, a pesar de hallarse amenazado, Soto Duarte anduviera “en horas inconvenientes en una zona de alta peligrosidad”.9 de abril de 2017: un grupo armado irrumpe en una comida familiar y acribilla a Roger Arellano, exalcalde perredista de Acapetlahuaya y exdiputado local por el mismo partido. Arellano muere durante su traslado a un hospital de la Ciudad de México. En el ataque también fallece el líder perredista en la región norte de Guerrero, Octavio Arellano.La fiscalía atribuye el doble asesinato a La Familia Michoacana.12 de abril de 2017: el exdiputado federal y expresidente municipal perredista de Zirándaro de los Chávez, Catalino Duarte Ortuño, es secuestrado mientras se dirige a su domicilio.Familiares que atestiguan el secuestro revelan que hombres armados lo bajaron de su vehículo. El exalcalde fue llevado, según reza la fórmula consabida, “con rumbo desconocido”. A la fecha no ha vuelto a saberse de él.19 de abril de 2017: el secretario general del PRD, Demetrio Saldívar Gómez, es acribillado a las puertas de su domicilio. El perredista recibe cinco impactos. La policía halla en el lugar 10 casquillos calibre 9 mm.Según testigos, a Saldívar Gómez lo aguardaban dos sujetos a bordo de un Tsuru blanco sin placas, quienes después de consumar el atentado tomaron el camino de Tixtla.27 de abril de 2017: el alcalde perredista de Teloloapan, Robell Urióstegui Patiño, huye de su municipio en un helicóptero enviado por el gobernador Astudillo.El exalcalde había comenzado a recibir amenazas de muerte luego del asesinato de su amigo, el expresidente municipal de Acapetlahuaya, Roger Arellano.Urióstegui Patiño —señalado de tener presuntos nexos con el narcotráfico— afirmó que tenía elementos suficientes para demostrar que la amenaza había llegado de las mismas personas que asesinaron a Arellano.23 de mayo de 2017: Eli Camacho Goicoechea, exalcalde de Coyuca de Catalán y exdiputado local perredista, es asesinado en un establecimiento de su propiedad, la paletería La Michoacana, en el municipio de Pungarabato.Al igual que en el caso de otros exalcaldes y exlegisladores, fue trasladado a una clínica cercana: como ellos, murió al momento de recibir la atención de los médicos.8 de junio de 2017: hombres armados que circulan en un auto compacto abren fuego contra el exalcalde perredista del municipio de Tecpan, Crisóforo Otero Heredia. Uno de los guardias de seguridad del perredista es abatido. El otro cae gravemente herido.Otero Heredia es trasladado a una clínica particular, herido en la cabeza y en el cuello, pero pierde la vida al ingresar al quirófano.Su hermano, David Otero Heredia, exsecretario de Seguridad Pública de Tecpan, había sido atacado semanas atrás: recibió tres disparos. Lo condujeron a un hospital del puerto de Acapulco; aunque luchó a lo largo de 20 días, no logró recuperarse.La mayor parte de los exalcaldes había manifestado su intención de contender nuevamente en las próximas elecciones.En Guerrero, evidentemente, se ha desatado una “limpia” de perredistas. Su fin es asegurar el control político de las zonas de siembra, almacenamiento y trasiego de droga.A través de esa “limpia”, grupos del crimen organizado están eliminando a las figuras indeseables —casi siempre ligadas a otros grupos criminales.Se están asegurando de que los políticos de su propio grupo encuentren el camino plano. Las muertes indican quién va ganando.