El negocio del futbol ya se convirtió en locura

El futbol profesional es un negocio en el que se mueven millones y millones de pesos, euros, dólares y el tipo de moneda que usted quiera ponerle y las cantidades se convierten en estratosféricas, si se trata del mercado europeo.Pero, sentimos que el deporte de las patadas ya no está acorde a los tiempos, de tanta crisis que se vive en todas partes del planeta, y si no para muestra el anuncio que acaba de realizar Florentino Pérez, presidente del Club Real Madrid de España, que la única forma de que su estrella, el croata Luka Modric, salga del plantel es pagándole 758 millones de euros.No dudamos que el mencionado jugador, designado el mejor de la Copa de Rusia 2018, sea toda una estrella de este deporte, pero no creemos que pueda ser tasado en esa increíble cantidad de dinero que pide el Real Madrid a quien se lo quiera llevar.Sí, se trata de una sobrevaloración que únicamente se puede dar en una película de ficción y que viene a ser una puñalada para las millones de personas que mueren por hambre en todo el mundo y en cambio a un jugador lo están colocando en una balanza millonaria de euros.Obviamente, más loco va a estar el club que se atreva a pagar dicha cantidad por el croata. Y Dios quiera que en un futuro cercano los dueños de equipos de futbol de todo el planeta puedan llegar a un criterio de más austeridad en la compra y venta de jugadores.Hasta la fase de cuartos de final le duró la ilusión al culichi Juan Alejandro Martínez, hijo del doctor Juan “el Tigre” Martínez, ya que su equipo el Club Morelia cayó frente a los Tuzos del Pachuca con marcador de 3 goles contra 0, en el torneo de fuerzas básicas que se desarrolla en la ciudad de Toluca.Los morelianos se vieron muy bien en sus primeros tres encuentros, pero en el cuarto se toparon con unos Tuzos que fueron contundentes para dejarlos fuera de toda posibilidad de aspirar al título.Sin embargo, la vida sigue y Juan Alejandro continuará con su sueño en Morelia en donde estudia y sigue entrenando fuerte con el equipo michoacano de la categoría sub-13.es el que tuvo el Torneo de Apertura 2018 de la Liga de Futbol de los 60 y Más y, sobre todo en lo deportivo, ya que los cuadros de Gourmet Soccer (campeón) y Maco Bodega-Banquetes Lolys (subcampeón) ofrecieron un duelo intenso y muy agradable. En lo que sí sentimos que le hace falta mejorar a dicha liga es en el punto referente a su premiación. Los delegados deberían hacer un esfuerzo para aumentar en el presupuesto para este rubro, ya que se trata de un buen circuito de gente adulta y por ende sentimos que los trofeos deberían ser de una mejor calidad. Se los dejo de tarea.cuenta. Nuestro buen amigo Efraín “Chiquis” Urrea, quien necesita apoyo de la raza futbolera para su operación de ojos, pone a disposición otro número de cuenta de Oxxo: 4766 8404 0650 8197. Hay que ayudarlo.