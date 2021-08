El nombramiento de Juan Fierro

Salió el peine. Dicen que sólo se admitió la propuesta de Billy Chapman y los diputados de Morena del Congreso local ni objetaron porque recibieron línea desde muy temprano para que el alcalde sustituto de Ahome fuera Juan Fierro, suplente del ahora diputado federal, desde la Ciudad de México, desde donde ha estado “bien amarrado” el alcalde Billy Chapman. Como los diputados nunca hacen nada por la tierra en la que buscan el voto, ni de menos se echará que siguen igual. Más, como lo dijo él, cuando ni podrá hablar con sus compañeros diputados porque “no tienen su nivel escolar ni político”. Menos mal que la diputada Cecilia Covarrubias admitió que lo hicieron “sin pensarla mucho para que no hubiera más descalabros en Ahome”. ¡Bien que saben que los hubo!, pero vale más cuidar el huesito. Los que tampoco “chistaron” fueron los regidores ahomenses. Todos avalaron la propuesta. Qué cómodos.

Oposición. Ahora sí que va una. La Sala Superior del TEPJF confirmó la regiduría plurinominal de Carlos Sarmiento, de Movimiento Ciudadano, en El Fuerte. Por unanimidad de los 7 magistrados, desechó la impugnación que se interpuso contra el hoy regidor electo Carlos Sarmiento Carabeo, con lo que se confirma la sentencia de la Sala Regional de Guadalajara y el Tribunal Estatal de Sinaloa. Es regidor Carlos Sarmiento y su suplente Cruz Francisco Juárez Hernández para el periodo 2021-2024. El resultado de la ratificación deriva de los procesos de impugnación que se presentaron a fin de revocar la resolución del Tribunal Estatal Electoral. Carlos Sarmiento protestará su cargo el próximo 31 de octubre junto a sus compañeros integrantes de Cabildo, el cual será presidido por el morenista Gildardo Leyva Ortega. ¿Irá a ser oposición? Ya se verá.

Truene. Una raya más al tigre se llevó la Japama al manifestarse ayer un numeroso grupo de personas que habitan los cuatro ejidos que conforman Bachomobampo Dos para exigir una mejor calidad del servicio y precios justos por el servicio que otorga la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama). Ya están hartos, dijo Jazmín Valdez, vecina de este ejido, que el servicio de agua se corta desde las 9:00 o 10:00 de la mañana y regresa hasta las 5:00 de la tarde, de muy mala calidad que no sirve ni para lavar la ropa. Teresita Félix Beltrán explicó que el recibo de cobro en su domicilio es de 800 pesos mensuales desde hace más de 4 meses y al quejarse en Japama un funcionario le dijo que aprendiera a hacer lectura del medidor para tener argumentos para reclamar. ¡Qué trato! Lo bueno para ellos que ni oídos ponen, como son tantas las protestas y denuncias de los usuarios en tantas comunidades de Ahome, que parece que ya no les importa que haya hasta 5 reportes por alguna falla y no acudan a arreglarla.

Una más. Ya no sienten lo duro sino lo tupido en la Japaf. Otra vez usuarios de San Blas urgen una solución al problema de la falta de agua. Ya cumplieron 9 días en la toma de las oficinas de cobro de la Junta de Agua y las autoridades todavía no les han dado una respuesta. Pese al movimiento de presión de los usuarios que mantienen tomadas desde hace 9 días las oficinas de cobro de la Japaf en San Blas, la alcaldesa Nubia Ramos ha prestado oídos sordos al problema. Luz Patricia Acosta Fernández señaló que realmente la situación que padecen por la falta del vital líquido es desesperante. Los días pasan y ni la alcaldesa Nubia Ramos ni el gerente de la Japaf, Javier Solíz, se han preocupado por atender el reclamo. Qué interesados en sus gobernados.

Leer más: Vacunación contra el Covid-19 a medias retrasa la inmunidad en México

Reaparición. Y mientras ni voltea a ver a los manifestantes, la presidenta Nubia Ramos, junto al equipo de trabajo del Sistema DIF de El Fuerte, visitó Charay. Llevó abanicos, despensas, colchonetas y láminas a La Palma, Cahuinahua, El Pochotal, Camajoa y Huepaco. Menos mal que dio las gracias a DIF Sinaloa, porque por eso pudo darse un pequeño baño de pueblo de los que se había perdido desde la campaña electoral previa a las elecciones del 6 de junio.