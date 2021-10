El nombre de Pucheta pudiera saltar como aspirante a dirigir el PRI Sinaloa

Pucheta... ¿Pudiera ser? Si hay alguien identificado electoralmente y los priistas de pie, ese es Fernando Pucheta. Cuando se llama para que las bases priistas sean quienes elijan a su dirigencia estatal, mucho habría que analizar para encontrar los nombres más adecuados. Pero también lo que representan para quienes hoy emergen como la nueva clase política sinaloense. A Pucheta lo respaldan más de 60 mil votos logrados en la última elección. Que sí, efectivamente perdió. Pero en una elección normal, no como la que se tuvo, fácilmente hubiera podido levantarse con el triunfo. ¿Quién de los que hoy se nombran para convertirse en presidente del PRI en Sinaloa tuvo o tiene ese resultado electoral alcanzado por Pucheta. ¡Ninguno! Y si se mide a Pucheta en alcance en redes sociales, no hay ningún otro político sinaloense que lo iguale. Mucho menos lo supere. Hoy, y por prelación ante la salida del dirigente estatal del PRI, Jesús Valdez, está en el cargo Cinthya Valenzuela. Y podría tal vez continuar. Pero hay ya quienes la ven fuera. Hay nombres de mujeres como Sandra Lara y Érika Sánchez que se mencionan. A Paloma Sánchez, actual diputada federal plurinominal, qué bueno que se le eliminó de la lista. No tiene ninguna presencia estatal. Hay nombres de varones que se barajan como es el caso de Aarón Rivas, Alfredo Villegas, Faustino Hernández y Gómer Monárrez. Habrá que esperar qué deciden. Porque la pelea en parte está en el nombre y la otra entre los que mueven el tintero.

Agredir por agredir. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, vuelve a las mismas andadas. En el fondo sabe que las direcciones municipales que habrán de cambiar de titulares no se trata de que ellos hayan fallado. Mucho menos que no estén dando resultados. Es un error garrafal del Químico mencionar que cambiará a cinco directores, por lo menos, por no haber dado resultados. Por no chambear. La realidad es que los cambiará porque son espacios que habrá de ceder al Partido Sinaloense. El Químico podrá negociar y revisar los nombres que le proponga el PAS. Pero al final tendrá que nombrar a quienes vengan con el aval del Partido Sinaloense. El Químico tendrá que cambiar su opinión acerca de los universitarios, particularmente de la UAS. Ahora por la alianza que lo condujo a su reelección y porque él fue propuesto por el PAS, tendrá que ceder quiera o no una parte de la estructura municipal. Decir que sacará a esos funcionarios porque no dieron resultados, solo le volverá acarrear el rechazo de quienes en su momento lo apoyaron. Y como prueba ahí están todos los exfuncionarios municipales que han desfilado en su primer trienio como alcalde.

Un sueño hecho realidad. Hace ocho años, un grupo de mazatlecos fue convocado por el empresario hotelero Ernesto Coppel Kelly. Corría el año de 2014 y después de una lluvia de ideas que propusieran algo novedoso y de gran impacto para la atracción turística, se acordó impulsar la creación de Central de Mazatlán. Se organizó el Fideicomiso Unión Mazatlán con aportaciones de ese grupo de empresarios. De 2014 a la fecha el tesón de los impulsores del proyecto se puede decir que ha logrado comenzar a hacer realidad un sueño. En el Parque Central con 6 mil 620 metros de andadores y senderos, con una ciclovía de 2 mil 800 metros, con cinco aulas de talleres educativos, un gran lago de 74 mil metros cuadrados, tendrá el acuario más grande de América. Eso es soñar y hacer realidad un sueño por el bien de Mazatlán. No hay manera de regatearles este importante logro.