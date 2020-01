El nuevo esquema de venta de granos

El gobierno federal dará a conocer en esta semana el nuevo esquema de comercialización de la producción de granos en el campo sinaloense.

Eso se lo hizo saber el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, al presidente de la Confederación de Asociaciones de Agricultores del Estado de Sinaloa, Gustavo Rojo Plascencia, en la reunión del Consejo Nacional Agropecuario.

En ese sentido, aún no se garantiza la venta, por ejemplo, del maíz, por lo que los productores del sector privado y social sinaloense siguen en la incertidumbre. Y es que no hay garantías de una buena comercialización, por lo que eso también repercute en los bancos y proveedores.

El riesgo que se corre es que las bodegas sigan llenas de maíz porque si no hay un buen precio, esa producción no se va a vender y la que está en pie no se va a trillar porque no va a haber dónde almacenarla. Incluso, en esas condiciones el gobierno federal podría optar por importar el maíz para el consumo nacional.

Sin embargo, se espera que el anuncio que haga sea favorable para los productores a quien el nuevo gobierno prometió apoyar.

En este año se va a saber si el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es diferente o no a los otros.