El nuevo rico del Pueblo Mágico

Foros. Con la intención de posicionamiento, el presidente del PRI en Sinaloa, Jesús Valdés, tiene en Ahome desde mediados de la semana y le seguirá de frente este viernes y sábado. Después de traer un activismo de apoyo a los ciudadanos, hoy Valdés presidirá el primer Foro Ciudadano para recoger las propuestas que sirvan de plataforma y delinear los perfiles de los candidatos del partido para el proceso electoral del 2021. Ayer no se cansó de repetir que el inicio aquí de los foros en Sinaloa es un reconocimiento al trabajo realizado por los líderes Dulce María Ruiz y César Gerardo, quienes cumplieron con el 100 por ciento de la estructura partidista. Además, están en primer lugar en otras tareas encomendadas. Ya se sabrá si todo esto les reditúa a la hora de contar los votos.



Nada para nadie. La visita de Valdés se da en el contexto de que se calentara el terreno por una supuesta lista de personajes que contemplan para la candidatura a la alcaldía de Ahome. De inmediato, el líder estatal priista negó esa lista en la que aparecen unos que no vienen ni al caso. Se habla que aparte de andar “cercano a la gente”, Valdés quiso mandar el mensaje de que aún no hay nada definido, lo que seguramente reforzará en el inicio de los foros ciudadanos, donde de cajón habrá la asistencia de seguidores de unos y otros que aspiran a la alcaldía.



Menos burro más olote. Algunos que aguantaron vara tras la resolución del Instituto Nacional Electoral de negarles el registro como partido a Redes Sociales Progresistas le atinaron. Y es que siguieron en ese proyecto, ya que se esperaron al resultado de la impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que al final les concedió el registro. Dicen que los que se quedaron van a tener como premio las candidaturas que no van a estar peleadas por unos que a las primeras de cambio saltaron del barco. Ahora ven más posibilidades de cumplir sus sueños de ser candidatos, que es por lo que sueñan muchos.



Alza. La administración chapmista otorgó un 10 por ciento de aumento salarial a elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome. Con meses de retraso, pero al fin Chapman autorizó el incremento salarial. Lo que se suponía que iba a levantar el júbilo, algunos policías mejor ni se ilusionan con ese aumento. Y es que el año pasado se les anuncio un alza en sus salarios igual a la que anunciaron el secretario de la comuna, Juan Fierro, y la tesorera Ana Ayala Leyva, pero que no vieron reflejarse en el pago. Por eso, ahora el anuncio no los ilusiona.



Ajenos al tema. Ni porque en Ahome hay presiones, los diputados locales de Morena no se preocuparon en sacar adelante en la agenda legislativa el caso del cambio de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No aparece dentro de las prioridades legislativas dada a conocer por los líderes de las fracciones parlamentarias. Como que no les interesa los derechos humanos.



El nuevo rico. Dicen que como nunca el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte, Javier Soliz, festejó su cumpleaños. Solo con mencionar que se regaló una camioneta del año y que la pachanga fue amenizada por Los Cervantes de Sinaloa de Leyva. La invitada de honor: la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal. Soliz no puede estar más que feliz porque en ese cargo gana un buen billete su esposa, Olga Encinas, quien es la asistente de su comadre la alcaldesa, con un sueldazo, y su hija Karina Soliz está como directora de Recursos Humanos. O sea, los compadres y su familia. Soliz refleja abundancia al grado de que los fortenses ya lo ubican como el nuevo rico del Pueblo Mágico en menos de cuatro años.