El nuevo sistema de cobro de la Japama

El hambre por el dinero llevó a los funcionarios de la Japama a implementar un nuevo sistema de cobro para que el usuario pague más

A la ventaja. Como no pueden aumentar la tarifa del agua potable, la gerente comercial de la Japama, Karla León Sánchez, salió con un nuevo sistema de facturación del servicio, lo que les permite cobrarle más a los usuarios. Eso claro que lo hizo con el aval del gerente general Guillermo Blake y el alcalde Guillermo “Billy” Chapman porque nadie duda que no haya estado enterado de esa acción. Nada más que la discusión está centrada en si lo que hicieron es legal o no porque lo que si no está a discusión, dicen los ahomenses, es el hambre de dinero que tienen como si el pueblo estuviera en las mejores condiciones tras la llegada del coronavirus. La artimaña que usaron es ampliar los días de facturación para que el consumo se eleve y la tarifa de la misma manera. Cualquier otra explicación es para justificar lo injustificable.



Ya no es novedad. El apetito por el dinero no estaría mal si esos recursos mejoraran el servicio que está sumamente mal. Todos los días, desde hace rato ya, falla, cuando no es por una cosa es por otra. Aunque parezca increíble, no terminaban de arreglar una falla cuando ayer se presentó otra en la planta José Hernández Terán y el abastecimiento del vital líquido siguió igual a como estaba: con baja presión. Ahora salieron con que tuvo problemas una bomba de agua cruda. Y obvio que los paleros de la administración chapmista le echan la culpa a los del pasado, como una forma de encubrir las incapacidades y otras cosas de los que están.



Movilización. Lo inevitable ocurrió tras que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador incumplió su compromiso de que la tonelada de maíz llegara a los 4 mil 150 pesos: los productores de maíz del sector social y privado de Ahome se están organizando para sumarse a la movilización estatal que se acordó realizar el próximo martes. Los de Valle del Carrizo y Valle del Fuerte subirán sus tractores a la carretera Internacional como una forma de presión para que les cumplan porque si en el gobierno neoliberal les fue de la patada en este de la 4T las condiciones no cambian. Hasta los que cuidan las formas, como el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, Marte Vega, están muy molestos porque les jugaron el dedo en la boca.



A ver si ahora sí. Por cierto, los líderes cenecistas del Valle del Carrizo y del Valle del Fuerte, Aristeo Verdugo y Juan Díaz, recibieron información de la reunión que tuvieron antier el dueño de Multigranos, Carlos Ramírez, y los funcionarios de Financiera Nacional de Desarrollo. Ramírez dio señales de que destrabar el conflicto mostrando nuevos bienes que sirvan de garantía para el financiamiento con el que se le va a pagar la producción de trigo y maíz que le entregaron hace ya un año. Ya el empresario no pone de aval las bodegas, lo que hizo en el primer intento por lograr los recursos para pagarle a los productores. Era otra la fórmula que de última hora desechó, lo que provocó la nueva movilización de los productores que llegó a la guerra de huevazos en su domicilio. Ahora pinta bien la cosa, lo que falta ver si sigue así cuando se trate de firmar el convenio.



En bola. Las ganas de manifestarse en contra del gobierno chapmista ayer las mataron los locatarios del Mercado 030. En bola se plantaron en Palacio Municipal para tratar de ver al alcalde Guillermo “Billy” Chapman, lo que no les fue posible: o no estaba o no los quiso atender. El que trataría con ellos es el secretario Juan Fierro. Lo que pasa es que los locatarios encabezados por Guillermo Algándar se molestaron más porque un día antes sacaron sus productos a la banqueta y más tardaron en hacerlo que en ser desalojados. Ellos ya quieren trabajar.