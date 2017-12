El ombligo y la bandera ciclista

En las últimas fechas Mocoritón Viejo se ha convertido en el ombligo del ciclismo. Ya sea de una rama o de otra. Que la ruta fulana, diferentes categorías, lo empinado de la sierra, los caminos sinuosos, las veredas por donde ando, etcétera. Un éxito, un espectáculo, sin duda, que la gente lleva al Pueblo Mágico. Y en esta libreta de apuntes, se me había quedado el “pendientito”. Me llegaron algunos memes y la pregunta ipso-facto para el secretario del Ayuntamiento de la Atenas de Sinaloa, Noé Contreras Avendaño. ¿Dónde le escondieron la bandera? Y es que el funcionario, en reciente evento, para dar el arranque de salida tuvo que usar su gorra o cachucha para hacer el ademán y el despegue de los ruteros. Y entre los memes, se cuentan infinidad de cosas chuscas. Algunos son como “zapetas”, otros como truzas, calzoncillos, papel y toallas higiénicas, gorros y mamelucos, etc. La ironía, la sátira y el sarcasmo cunde a más no poder entre ese barullo y la política o politiquería. Usted puede verlos en ////.youtube.com.hpikuekos,kimosabey.com.Y a propósito de rialis, yinjas, puyitis, -traducción- “Necesito el aliento de tu boca”. ¡Ai’sí! Y por cierto, ya que estamos en cuestiones furibundas enraizadas, vamos a esperar que nos lleguen los informes de gobierno y comentar sobre las obras deportivas y lo que se piensa hacer. Favor enviarlos a The Orange House o por E-Mail, no problem.