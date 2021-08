Hoy me estreno como columnista.

Pero antes que cualquier cosa suceda, te cuento que lo que leas aquí, tendrás que compartirlo con alguien más, de no ser así, créeme, tu cerebro corre el riesgo de ponerse tan verde brillante que puede estallar.

Así que en esta primera publicación te cuento quien soy, creo que es importante que conozcas a la responsable de tu nueva brillante mentalidad.

Ayesha Yolitzin Peraza Magallanes, sí, esa soy yo, la del nombre raro, la esposa, madre, emprendedora y activista de 34 años con ganas de hacerte brillar a tu máximo potencial,

¿Que si cómo pretendo hacerlo? Eso lo tendrás que averiguar, leyendo cada una de mis publicaciones, así que espero verte pronto por aquí, enverdeciendo conmigo.

Pero bueno, continuemos con mi presentación…

En este momento me veo escribiendo y solo pienso en mi madre, una gran y apreciada maestra de español y al contarles que soy Ingeniero en Biotecnología, no puedo pensar en otra cosa que no sea mi padre, un gran maestro de Física, Química y Biología, dicen que el ejemplo arrastra, pues he aquí yo, después de hacer una Maestría en Recursos Naturales y Medio Ambiente, con dos publicaciones científicas y un capítulo de libro, además de ser oradora en la plataforma TED, que les puedo decir, el ejemplo me encaminó y yo solita agarré vuelo.

Hoy me encuentro escribiéndote desde mi oficina, donde dirijo una empresa agrícola innovadora, que si te digo, agua pasó por mi casa, seguro sabrás a lo que nos dedicamos.

Con esta pizca de información que te he compartido de mí, es suficiente para conocernos un poco más y entrar en confianza, ahora que ya somos amigos, te confieso que siempre he sido criticona, pero en el buen sentido, ese que llaman crítica constructiva, pues para empezar con esta linda amistad te voy a invitar a que juntos platiquemos y critiquemos todo lo que es auténticamente verde y lo que engañosamente llaman verde, desde el tema medio ambiental, hasta lo más científico, algo de agricultura, sustentabilidad, cambio climático, tecnología y lo mas top en estos temas en México y en el mundo, aunque, tal vez de repente se me ocurra ponerte a brillar de otras formas, con temas sorpresas dignos de hacerte vibrar el cerebro, pero créeme amig@ mí@, mi intención, solo es hacerte brillar sin que llegues a estallar, así que seré cuidadosa, te compartiré mis palabras con el fin de cultivar tu mente, para convertirla en un color verde brillante, el color más hermoso que nunca has visto.