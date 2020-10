El oro blanco. El mayor objetivo de la flota camaronera en altamar es lograr la captura de producto de mejor tamaño. Ese es el que llega a los mercados internacionales, el que se marquetan para su exportación y genera las mayores ganancias. Sin embargo, el inicio de esta temporada no ha sido ta abundante.

Según los reportes de la Unión de Amadores del Litoral del Pacífico, que encabeza Jesús Omar Lizárraga, los primeros días han reportado tallas chicas y medianas, apenas suficiente para su venta en el mercado nacional. Esto podría ser un indicativo de la depredación que hubo durante el periodo de veda.

Según se ha informado, los pescadores han sacado más fauna de acompañamiento, lo que indicaría que aquellas zonas ya fueron rastrilladas por las redes de arrastre. Con todo, aún es muy pronto para augurar los resultados de la temporada de pesca, de la cual dependen miles de familias sinaloenses.

Emergencia sanitaria. Como si Mazatlán no tuviera suficiente con la dificulta de aplanar la curva de infecciones para salir del semáforo rojo como municipio con alto peligro de contagio, ahora vive un repunte en los casos del dengue.

En las últimas semanas, dos menores perdieron la vida por esta enfermedad, otros más, jóvenes y adultos, se encuentran hospitalizados en situación grave y algunos de ellos requieren la transfusión de plaquetas. Lo peor del caso es que en colonias y la zona centro proliferan los inmuebles y los terrenos convertidos en reproductores de fauna nociva, y por ende, focos facilitadores de la infección.

La situación es grave y las autoridades se están tardando para tomar acciones preventivas contundentes, como la orden de apertura y limpieza de casonas en ruinas abandonadas, la limpieza de baldíos y la extensa labor de descacharre. Andrés Sidhartha Hindú Pérez, jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 6 de Mazatlán, debe hacer algo y pronto.

Si no es campaña, parece. Entre las filas de Morena no se pierde el tiempo y ya son varios los que han levantado la mano para postularse para la próxima presidencia de Mazatlán. Los más conocidos son el exdirector de Desarrollo Económico de Mazatlán, David Torrentera, y el exdirector del Sistema DIF Municipal, Roberto Rodríguez.

Este último está ejecutando un programa de atención directa a los sectores más desprotegidos del municipio. Tan solo ayer anduvo por la colonia Universo repartiendo kilos de frijol entre las amas de casa. En entrevistas previas, el exfuncionario admitió que le interesa suceder al polémico Luis Guillermo “Químico” Benítez Torres en la silla presidencial. No obstante, ha dejado claro que si no va por Morena, declinará cualquier aspiración. Habrá que ver.

Hay cosas que no cambian. Hay cosas que no importan los tiempos ni las circunstancias, parecen que no cambian. Y como ejemplo están ahí las suspensiones de actividades escolares que realizan los maestros integrados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Hoy no habrá clases porque los docentes deben de cumplir con la reunión sindical que cada cierto viernes de mes tienen derecho a realizar como parte de sus “conquistas sindicales”. Así, no importa que los alumnos tomen sus clases desde sus hogares debido a la pandemia del Covid-19, hoy los docentes no laborarán.