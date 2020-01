El otro Var del “Güero Ciclón”

Las cosas chuscas que se viven en la Liga Diamante Plus. En la jornada sabatina anterior hubo algunas de ellas. Les comentaremos la más fresca y sobresaliente. En el cotejo entre Club de Veteranos y Santaneros hubo algunas jugadas que el silbante “Cachuy” no sancionó. Las dejó pasar, como cualquier madrugada sin el desayuno. Y eso fue comentario para el graderío y para los seguidores de ambos cuadros. Por ejemplo, hubo un disparo a puerta de parte de Santaneros, el balón pegó en la mano de un defensor, pero la falta no fue pitada. También una zancadilla al delantero Sergio Padilla, que cayó al pasto dentro del área, pero tampoco fue sancionada. Cosas del futbol, dirán los clásicos. Pero ya fuera del encuentro, todos opinamos que “Cachuy” debió haber consultado con el VAR. Pero éste es inexistente en nuestro balompié. Ello no pasó desapercibido para el “Güero Ciclón”, quien efectivamente promueve el BAR y señaló que dichas faltas existieron.

Colofón. Y a propósito de darpus, jurju, sinuelis, -traducción- “No hagas de tu cuerpo la tumba de tu alma”. ¡Ai´sí!. El “Güero Ciclón”, acompañado en ocasiones por el “Ponte gotas”, “Tildy” Romero y Martín “Guajo” García, no falta a ninguna jornada futbolera. Se posesiona de un lugar estratégico con unas espumosas en su hielera y disfruta completamente del espectáculo. Al consultarlo sobre las supuestas fallas arbitrales, dijo que fueron muy claras y que faltó decisión para pitarlas. ¡Me hubiese preguntado aquí en el BAR!, dijo.