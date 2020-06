El país enfrenta tres pandemias, la de salud, la económica y la política

Las tres pandemias. México enfrenta en estos momentos no una, sino tres pandemias. La de salud, la económica y la política. Y en las tres, pareciera que el menos importante es el ciudadano. Y pierden de vista que es el ciudadano quien habrá de calificar su desempeño pasadas las primeras dos pandemias, la de salud y la económica.

La pandemia provocada por el coronavirus ha evidenciado a un Gobierno Federal repleto de incoherencias, falta de una verdadera estrategia, contradictorio y salpicado con soberbia de quienes hoy gobiernan el país. Las cifras anunciadas ayer de manera oficial dan cuenta de que México ya llegó a los 19 mil 747 muertos.

Pero a estos habría que sumarles mil 868 calificados como “muertes sospechosas” que en realidad son de Covid-19. Si han intentado maquillar cifras, desviar la atención de los mexicanos y llaman a volver a la “nueva normalidad” cuando la pandemia sigue aumentando. ¿Dónde quedaron los “municipios de la esperanza”? Los borraron. Fue otra más de las “puntadas” de este gobierno.

La otra pandemia es la económica. Los castillos en el aire creados por el presidente López Obrador chocan con la realidad en México. De acuerdo con economistas, hay más de un millón de trabajadores que perdieron su empleo. Hay cientos, miles de pequeñas empresas que están en la quiebra o cerca de ella.

Sí, esas pequeñas empresas que se quedaron esperando que el Gobierno de López Obrador articulara un verdadero plan económico que les permitiera palear las pérdidas provocadas por esta pandemia y tener la esperanza de reabrir sus negocios.

Y no son los grandes empresarios de los que habla y no se cansa de descalificar López Obrador. ¡No! Debería de saber que no todos son empresarios con numerosos empleados y que según el presidente ganan carretadas de dinero. No son como su amigo Carlos Slim. Y la tercera pandemia, igual o más importante que las otras dos, es la política.

El mismísimo López Obrador, al reiniciar en plena pandemia sus giras por el país, dio la voz de arranque a las campañas políticas. Claro está, es muestra de desesperación porque su popularidad está bajando. Y la de su partido, Morena, también. Por cierto, en Morena se denunció a la exdirigente nacional Yeidckol Polevnsky, léalo bien, por desvío de recursos y lavado de dinero.

La misma película que vivió con sus pleitos internos el PRD. La misma película de corrupción que se tuvieron en otros partidos políticos como el PRI, el PAN, el Verde. Y en el tema político, como dice el refrán: “El que se lleva... Se aguanta”.

Ahora resulta que la pareja presidencial (López Obrador y su esposa, Beatriz Muller, no aguantaron que el comentarista de radio Chumel Torres le dijera “Chocoflán” a su hijo menor. Ya no se acuerda AMLO de que le puso “Borolas” al expresidente Calderón. De decirle el “Copetes” a Peña Nieto. De calificar a mexicanos como “fifís”. De descalificar a los periodistas hasta el cansancio y a los medios de comunicación también. Con la vara que mides... ¡Aguántela, presidente!

Julio, clave. Si las actividades turísticas no se reactivan en julio, señores, el sector turístico difícilmente podrá superar la crisis que ha provocado la pandemia. Los dirigentes del sector turístico en Mazatlán y Sinaloa. El propio gobernador Quirino Ordaz Coppel lo sabe.

Mazatlán se ha desfasado en reactivar su actividad turística de frente a otros destinos. Y si hay más retrasos, las reservaciones se cancelarán, el turismo no llegará y la industria se irá de picada. ¡Aguas!