El país, según AMLO

“No hubo masacres en las elecciones, el gobierno no se ha endeudado, la gasolina no ha subido en términos reales, el peso no se ha devaluado y la economía se está recuperando”, son algunos de los argumentos que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al rendir ayer el informe con motivo del tercer aniversario del triunfo de Morena que lo llevó a la presidencia. El balance lo hace en momentos en que todavía hay resabios de la contienda del 6 de junio, en la que Morena y sus aliados ganaron 11 de las 15 gubernaturas que estuvieron en juego, y los partidos coaligados en la alianza Va por México no lograron su objetivo de arrebatarle al gobierno la mayoría en el Congreso federal.

Cierto que el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío, según la opinión de cada quien. La oposición considera un triunfo que Morena no tenga la mayoría calificada en el Congreso, esto es las dos terceras partes de los diputados, y haber arrebatado la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, considerada por años un bastión de la izquierda. Pronto se sabrán las repercusiones, hacia qué lado se inclina la balanza política.

A pesar de que, como nunca, los grupos delictivos están perpetrando masacres en diversos estados del país, en especial en Tamaulipas y en Michoacán, las cifras de AMLO indican que ha bajado la ola delictiva; sin embargo, los feminicidios, que atacan a la parte más vulnerable de la sociedad, han aumentado en 14 por ciento.

La pandemia es mundial y trastocó todo, la economía; posiblemente por eso el Coneval reporta que podría haber 9.8 millones más de pobres, pero López Obrador defiende su estrategia económica y dice que los apoyos a los adultos mayores, a los jóvenes y estudiantes, ayudó a que el consumo no se cayera nunca y a que no hubiera actos vandálicos o saqueos por hambre, como si sucedió en algunos países, incluso del primer mundo.

El presidente toreó de nuevo a la oposición al hablar del bloque conservador, pero atenuó un pocos sus críticas al decir que respeta su derecho a asociarse y a disentir, que no los considera enemigos, sino solo adversarios. Polémico como siempre, ahí esta el informe, para analizarlo, aplaudirlo o criticarlo.

Popurrí. Los alcaldes morenistas electos del país, entre ellos el de Ahome, Gerardo Vargas, tuvieron ayer su cónclave en la Ciudad de México, donde se comprometieron a cumplir los principios de la Cuarta Transformación, de “no mentir, no robar y no traicionar”.

“Celebro que en mi partido Morena se realicen estos acuerdos de transparencia y compromiso con la sociedad”, dice Gerardo, mientras muestra la carta-compromiso.

HERMANDAD. De emergencia, los gobernadores de Sinaloa, Quirino Ordaz, y de Durango, José Rosas Aispuro, salieron a desmentir que haya un veto para que los duranguenses no vengan a Mazatlán, por la alta incidencia de covid; por el contrario, aclaran que ambos estados están hermanados y hay proyectos conjuntos de desarrollo como el tren Mazatlán-Durango y el corredor T-MEC.

