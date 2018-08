El “paro” parcial de la Sección 53, político y chantajista

El chantaje. El paro fue parcial. Pero logró en parte su objetivo. Los dirigentes de la Sección 53 del SNTE convocaron al paro de maestros justo el primer día de clases. De ese tamaño es el desdén que le tienen a los niños. Un paro que es disfrazado con una demanda salarial cuando en el fondo todos coinciden que es un vil chantaje del líder moral de la Sección 53, el aún senador Daniel Amador, pues busca colocar a su hijo y otros allegados en la administración estatal. El Gobierno Estatal ha reconocido no hoy, sino desde el año pasado que arrancó la actual administración, que se les debe a los maestros. Que es una deuda que se arrastra desde la administración malovista. Y que poco a poco se le iría dando respuesta cubriendo lo que se debe pagar en el año que corre y abonando lo que se pueda abonar de lo anterior. Con Malova no se atrevieron a realizar “paro” alguno. Los chantajes fueron en corto y dieron resultado. Ayer, el Gobierno Estatal reinició los pagos, pero directamente a los maestros, sin la intervención de la dirigencia sindical. No podrán meter sus manos.

Como antes lo han hecho. Pero eso decimos que el “chantaje” tuvo una respuesta parcial. Y la amenaza lanzada por Fernando Sandoval, el dirigente que impuso ahí Daniel Amador, de que harán nuevas protestas, debe tener respuesta inmediata del Estado. Para nadie es un secreto que hay posiciones de importancia al interior de la Sepyc producto de los “chantajes” de Daniel Amador. Para nadie es secreto el desaseo que ha imperado en la entrega de pensiones en el Issstesin, reducto operado desde hace mucho por incondicionales del todavía senador. Por cierto, la Auditoría Superior de Sinaloa presentó ante la Fiscalía General una denuncia penal contra quienes autorizaron pensiones ilegales. Se habla de más de 450 millones de pesos que los “amigos” del senador se pagaron y que oficialmente se desconoce de momento los nombres de los “beneficiados”. En este asunto “volarán pelos”.

Las formas...y el fondo. Es increíble que en el México de hoy, una expresidiaria Elba Esther Gordillo atraiga los reflectores para gritar su “inocencia” y sentenciar que con su reaparición desaparece la nueva Reforma Educativa. El mismo día de ayer se dio el encuentro entre los dos presidentes, el electo, Andrés Manuel López Obrador, y parte del que será su gabinete, y Enrique Peña Nieto, con otra parte de su gabinete. Ahí, López Obrador sentenció que desaparecerá la Reforma Educativa. Y aunque negó que Elba Esther Gordillo formará parte de su gabinete. En política no hay coincidencias. Apenas ganó AMLO, pusieron en libertad a Gordillo.

Apenas se vuelve a reunir y toca el tema de la Reforma Educativa, y Gordillo sale a los medios a gritar que es libre y la reforma se cae. Pretenden que los mexicanos olviden los excesos cometidos por Gordillo al frente de la SNTE. Pretenden que se olvide que fue aliada del PRI y del PAN. Que era sin duda parte de lo que López Obrador llamó “la mafia del poder”. Y hoy, por obra y gracia del Espíritu Santo, casi es canonizada. ¡Por favor! Los que se van junto a Peña Nieto ya nada tienen qué perder...Ni siquiera la dignidad. Porque a ellos se acusará de haber puesto en libertad a Gordillo. De haber perdonado al nefasto de Napoleón Gómez Urrutia. ¿A cambio de qué? No se necesita ser un mago para saberlo. A cambio de impunidad. De perdonar los excesos cometidos de los que se van.