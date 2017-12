El parto del Frente

Contra todo pronóstico, se hizo realidad la coalición electoral del PAN, PRD y MC. Se llamará “Por México, al Frente”. Lo primero que hay que decir es que esta alianza es hija de un error de López Obrador. Es increíble que, después de los resultados de la gubernatura del Estado de México, el candidato presidencial de Morena no haya valorado el peso que todavía tiene el PRD. Si Delfina Gómez hoy no es la gobernadora de esa entidad se por la renuencia de AMLO de aliarse con su expartido.Pero eso ya es cosa del pasado. En realidad, el día después de los comicios mexiquenses, López Obrador debió haber analizado los números y llegar a la conclusión, para todos palmaria, del beneficio de aliarse con el PRD en las elecciones presidenciales. El que la izquierda fuera unida en el 2018 elevaba considerablemente las probabilidades de ganar la Presidencia. Pero no, el tabasqueño, que puede ser muy obcecado, le cerró la puerta a los perredistas y se las abrió al “finísimo” Partido del Trabajo.Todavía hasta hace algunos días había perredistas dispuestos a unirse con Morena. Esto a pesar de la gran cantidad de insultos que les ha lanzado AMLO. El morenista no cedió. Se negó a la coalición con el PRD dejándole dos opciones a este partido. Una: ir solo en la boleta presidencial y sacar un porcentaje menor de votos, situación que favorecería al PRI (al tricolor le conviene fragmentar todo lo posible el voto anti-priista). Dos: buscar una alianza electoral con el PAN como han realizado con éxito en algunos estados. De esta forma, López Obrador entregó al PRD en bandeja de plata al PRI o al PAN.Los perredistas confiaron más en la alianza con los panistas y he aquí que ya se formó el Frente al cual pudieron atraer, además, a MC.AMLO, supongo, le apuesta a que la gente que ha votado por él en el pasado abandonará al PRD en 2018. Será muy difícil, sin duda, convencer a una persona que votó por López Obrador en 2006 y en 2012 que ahora voten por Ricardo Anaya para ganarle al candidato que les gustaba o les sigue gustando. Pero, lo poco o mucho que logre retener el PRD el año que entra, será en detrimento de Morena. Uno, tres, cinco, siete puntos, no sé, pero esos “puntitos” pueden acabar siendo la diferencia para que López Obrador vuelva a perder.Todas las encuestas serias que he visto hasta ahora demuestran que el Frente efectivamente suma. Si PAN, PRD y MC hubieran ido separados, hubiese sido muy difícil que el partido más grande de ellos (el PAN) ganara la Presidencia. Además, eso le hubiera convenido al PRI al dividirse más el voto anti-priista. Juntos, pueden sumar los puntos para convertirse en el polo anti-AMLO y, así, ganar. Sabemos que el tema del voto útil será una variable importante en los resultados electorales. Muchos votantes se esperarán al final de las campañas para ver quién es el candidato que le puede ganar a López Obrador –Meade o Anaya– y votarán por ese. Con el Frente, Anaya tiene más oportunidades de consolidarse como el polo anti-AMLO que sin el Frente.El Frente acabó siendo una coalición de partidos. No cumplieron con su promesa de integrar ciudadanos apartidistas en puestos clave. Al final, PAN, PRD y MC se repartieron todas las candidaturas por cuotas. Tantas para los panistas, tantas para los perredistas y tantas para los emecistas. Yo nunca pensé que iban a abrir el Frente a ciudadanos porque los partidos son como clubes donde los miembros hacen cola para quedarse con los puestos de elección popular. Ya parece que van a dejar que alguien se meta en la fila. Sólo un partido como el PRI, desesperado por su supervivencia política, puede hacer algo así (y todavía está por verse cuál será el resultado).El Frente es un éxito para sus creadores y un fracaso para el PRI que trató de hacer hasta lo imposible para evitar su existencia. Esto no quiere decir, sin embargo, que los priistas no vayan a seguir intentando dividirlos. Lo harán hasta el último día de la contienda. Buscarán a los dolidos y derrotados del Frente para atraerlos a la órbita del “ciudadano” Meade. Muchos panistas del ala calderonista ya están en esa situación. Seguramente habrá más. Les ofrecerán puestos en el próximo gobierno, dinero, canonjías, en fin, todo lo que saben hacer muy bien los priistas para cooptar adversarios. Por lo pronto, punto a favor de Anaya, Barrales y Delgado por resistir el embate y parir al Frente. Ya nació el niño. Ahora tienen que cuidarlo para que madure. Hay muchas brujas que van a tratar de envenenarlo.