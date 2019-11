El pleito por el dinero

Cerca de mil campesinos salieron de Sinaloa rumbo a la Ciudad de México, mientras un numeroso contingente proveniente de varios estados del país ya amaneció ayer plantado frente a la Cámara de Diputados federal, donde presionarán durante el transcurso de la semana para obtener un mejor presupuesto para el campo.

El vienes es el plazo fatal en que se deberá aprobar el presupuesto federal para el 2020 y los productores locales, encabezados por Faustino Hernández, aseguran que les pretenden cercenar 20 mil millones de pesos de apoyos a la comercialización de granos y que de la misma manera se restringen los recursos para los pescadores y los ganaderos.

Los productores van dispuestos a tomar por asalto el Congreso, en caso no solo que no los atiendan, sino que no les den el aumento presupuestal que exigen. Las reglas del juego han cambiado diametralmente y ahora se da prioridades a la agricultura de subsistencia del sur y el centro del país, y se subsidia al campo de manera diferente.

De manera reiterada en sus discursos y en sus recorridos por el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que los apoyos ya no se destinarán a través de las organizaciones partidistas, en especial menciona a “Antorcha Mundial”, en clara referencia a Antorcha Campesina, que actúa como grupo de choque para chantajear y obtener recursos del gobierno.

Aquí en Sinaloa el que dio el sombrerazo de salida de la delegación sinaloense es el presidente del PRI, Jesús Valdez, con lo que evidenció que el tricolor está atrás de las protestas, aunque dijo que él también es campesino perteneciente a la también priista Liga de Comunidades Agrarias de Sinaloa.

De manera reiterada el diputado federal Iván Ayala ha dicho que abogará por mejor presupuesto al campo, pero hasta el momento la moneda aún sigue en el aire, ya que no se ha definido ningún aumento a los apoyos y se espera que este se dé antes de la aprobación definitiva del presupuesto federal.



Popurrí. Con la danza del venado celebró el fortense originario de Macoyahui pero radicado en Los Mochis Ali Ávila la anotación del único gol con la que la selección mexicana de futbol derrotó a la de Corea del Norte y pasó a semifinales del Mundial Sub-17. Puso en alto a México y a las tradiciones indígenas del norte de Sinaloa.



MORENOS. En teoría Cecilia Covarrubias, quien encabezó la rebelión de la bancada de Morena el pasado fin de semana, se disciplina: ayer convocó a una conferencia de prensa en la cual leyó un extenso documento de tres páginas en la que en pocas palabras aclara que el morenismo no puede estar aborregado, que viene de una revuelta nacional encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que derrocó al régimen opresor del prianismo y que debe dar ejemplo de democracia interna.

Propone que haya más transparencia en los manejos de la fracción parlamentaria y que se creen vicecoordinaciones en caso de que se apruebe la permanencia de Graciela Domínguez como coordinadora. Refrenda su apoyo y permanencia a la Cuarta Transformación. Por la tarde, los morenistas se encontraban en reunión y aun no definían.