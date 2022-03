El poder de la cultura y su larga, muy larga transición

audima

Desde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Cultura 2020-2024 y se invitó a la gran comunidad cultural que existe en el país a participar en la generación de ideas y propuestas de cómo sacar adelante al sector (7 de noviembre de 2018) en lo que denominaron “Espacio de encuentro y diálogo de la Secretaría de Cultura en transición” con el slogan del “Poder de la cultura”, es decir, pasaron 605 días para presentar el documento administrativo de un programa de cultura o lo que popularmente se conoce como la política cultural que se pretende desarrollar en la presente administración.

Aquí no contamos los años de lucha de gran parte de la comunidad cultural (actores y creadores de los diversos sectores, periodistas, colectivos, comunidades y grupos indígenas, académicos, gestores culturales, etc.) que durante años, han estado en el frente de la batalla contra las políticas sexenales que se ufanan en grandes discursos del significado y relevancia que tiene de cultura para el país, pero que a la hora de llevarla a la realidad adquiere una amnesia que se traduce en el olvido presupuestal y estructural.

No podemos negar que gran parte de la comunidad cultural apostó por el cambio y albergó esperanzas de un cambio real que los sumara a una construcción de un proyecto donde no se dejará a nadie atrás y no se dejaría a nadie fuera.

Inicialmente se puede ver con buenos ojos esta propuesta, pues contiene un discurso que muchos han manifestado y se ha abordado en infinidad de foros, congresos, clases, conversaciones, libros, publicaciones, conferencias y un etcétera de diálogos entre los miembros de las comunidades culturales de todo el país.

Se asemeja incluso a un gran manifiesto de buenas intenciones que tiene pequeños detalles que parece haber olvidado, ya que mucho de lo plasmado es inversamente proporcional a la realidad de lo que se está haciendo desde la misma Secretaria de Cultura del Gobierno de la República. Tal vez sea porque se recurre a la misma fórmula, donde se aparenta escuchar y atender como lo dice “el manual del buen servidor público” pero que es una herencia que no se puede o quiere olvidar; la simulación del diálogo o con los diferentes sectores culturales y en donde se anotan las inconformidades, quejas y propuestas.

Y se hace lo que al funcionario administrativo en turno crea conveniente o se le indique hacer, decir y callar.

Y hoy muchos funcionarios del gobierno actual se la viven en el silencio, ya olvidaron sus posiciones, ya que cuando las anteriores administraciones publicaban los programas o declaraban los recortes al presupuesto de cultura se manifestaban en todos los sentidos señalando a los gobiernos en turno.

El Programa sectorial como se menciona, se fundamenta en el Eje 2 de la política social del PND y se recarga en el séptimo eje rector que es No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera. Cosa que dista mucho de las acciones de la actual Secretaria de Cultura, que aplica la máxima salinista a varios sectores y actores en su actuar de “ni los veo… ni los oigo”, que se contrapone en la citada frase del programa que argumenta “implementar una política de escucha permanente, inclusión e involucramiento transparente de actores diversos.

El documento esgrime un discurso de reconocimiento a la diversidad cultural, pero casi inmediatamente se transforma en un discurso tutelar, pues plantea efectivamente la inexistencia de esquemas de participación ciudadana y que la secretaría de cultura se asumirá como garante de los derechos culturales; cuando debería haber manifestado que propiciará e impulsará los diversos esquemas que puede haber en la participación, así como no solo asumir la garantía, sino el respeto y cumplimiento de los derechos culturales. Pues pareciera que cuando se habla de la cultura como un derecho, se plantea la detonación de procesos como si no existieran; cuando lo importante debería ser el acompañamiento e impulso a los mismos. O cuando se plantea el acceso a los bienes culturales, la respuesta es llevar a ciertos grupos comunitarios al Auditorio Nacional como si fuese un gran show de producción de televisión comercial, no sería mejor generar la infraestructura en sus lugares de origen (auditorios estatales o regionales).

Leer más: Revocación de mandato; en los albores de otra dictadura perfecta

Se plasma en el documento como si solo la Secretaría de Cultura fuese la única que genera actividades y atiende a públicos, olvida mencionar a los diversos agentes y entes culturales, incluidos los comunitarios que desarrollan su labor de acuerdo a sus condiciones y procesos.