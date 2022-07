El presente y la permanencia

Cada día estoy a menos horas de irme un rato a mi amada Chametla. Casi puedo, como personaje de Alessandro Baricco, ponerle nombre a cada uno de mis pasos al caminar hacia la tostadería. Caminar a la eternidad de un excelente ceviche de sierra. Porque uno se cansa de hacer tostadas, pero nunca de comer ceviche, y menos de sierra, y menos en la hermosísima Chametla. Amo esa región por su salvaje belleza, su pasado prehispánico y sus cerros chatos de potencia infinita. El aroma a mar siempre cerca. Además de su arquitectura y esa iglesia del siglo 18 que estaba siendo construida cuando seguía fresca la tinta de mi música favorita.

Pero no en todos lados la belleza permanece, como ejemplo, las casas de la calle Ignacio Zaragoza en Culiacán, que datan de fines del siglo 19 y se cayeron hace días. Albert Camus bien sentenciaba que los pobres no tienen historia, o si acaso, la que les dan las guerras y las revoluciones. Y, aun con su preciosidad, esas casas eran del sector popular, no tan ‘logradas’ como las de la calle Rosales. Pero el presente llega y barre con lo que se le atraviesa y ya imagino en unos años más esa calle como corredor comercial-cultural, estilo la calle de Regina en el Centro Histórico de CDMX. Con tal de salvar algo del espacio muchos lo tomarían como una vía. Otros más llaman a eso gentrificación, que es el tomar un espacio urbano deteriorado (o al que se le provocó deterioro) para rehabilitarlo (o reconstruir ahí mismo) y cambiar el giro del área a un uso más comercial. La gentrificación toma su tiempo, imagino torres de ‘depas’ por el área. Con planes millonarios de hacer museos en la zona y la potencialidad de la infraestructura uaseña por la plazuela Rosales, se puede crear un genial corredor cultural que alimente el insaciable engranaje del capital. Para eso es que hay tecnócratas en los gobiernos.

Aún estaban las fachadas en pie cuando salí con una gran amiga a El Asturiano, a ver cuadros. Hasta hace no mucho, soñaba despierto en llevar ahí a un ser encantador, a por pláticas infinitas. En el lugar hay pinturas atribuidas a Carlos Ruano Llopis (1878-1950), un artista español fantástico para captar la danza saint-saënsesca del toro y el torero y quien llegó a nuestro país en la edad de oro de la tauromaquia. Por la iluminación del lugar, ver los cuadros llega a ser casi como en la escena de Un perro de Flandes (A dog of Flanders, 1999) cuando el protagonista intenta alumbrar con una débil vela El descendimiento de [de Cristo] la cruz, del gran Rubens. Tanto como la platicada, quería compartir los cuadros de Llopis y otros, como el más logrado que le conozco al muralista Ernesto Ríos, y fue por eso llevé a mi amiga, que es artista del grabado y ‘maga’ de la cianotipia, que es un proceso fotográfico en el que lo retratado se revela con luz ultravioleta, permaneciendo la imagen en tonos azules. En El Asturiano hay, a mi mirada, más arte por metro cuadrado, que en el Museo de Arte de Sinaloa.

Compartir lo que nos encanta nos enriquece y ayuda a fijar la memoria, como en las cianotipias, el pasear en bici en Chametla y en las pláticas largas. Y todo ello es permanencia.