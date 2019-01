El presidente en Sinaloa

“Exijo respeto para el gobernador de Sinaloa, que se ha portado muy responsable con nosotros”, “es un buen gobernante”, “y si no les gusta, no me importa”, son algunas de las frases que pronunció de manera muy contundente y clara el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dado el actual contexto, estas palabras tienen un fuerte significado político.

De entrada, es un enérgico llamado al orden a los militantes de Morena en la entidad. El presidente de la República expresa que el gobernador es su aliado y tiene que ser debidamente respetado. Se acabó la beligerancia en su contra. En lo sucesivo, las cosas deberán hacerse de otra manera y en estrecha coordinación con el Ejecutivo estatal.

La mejor prueba de que López Obrador habla en serio es lo sucedido en el Congreso de Sinaloa. Después de múltiples enfrentamientos, los 40 diputados votaron a favor del presupuesto estatal 2019. Todos los grupos parlamentarios, de todos los partidos, súbitamente fueron “convencidos” de ya no generar más escenarios de conflicto.

Sinaloa, entonces, entra ahora a una etapa de estabilidad política. La prioridad será la armonización entre los Gobiernos estatal y federal para poner en marcha los nuevos programas sociales y las nuevas políticas públicas. Con estos acontecimientos, sin duda alguna, el Ejecutivo estatal recobra su fuerza política. De nuevo es el conducto de relación con el presidente de la República.

Sin embargo, dicha estabilidad es relativa. El principal acontecimiento político en el futuro inmediato es el nombramiento de la dirigencia estatal de Morena. Este es un tema conflictivo. Al interior de dicho partido existen fuertes enfrentamientos para alcanzar esa posición. No se entiende aún que Morena es la suma de múltiples grupos que coincidieron circunstancialmente en apoyo a la candidatura de AMLO.

Esto es alguno que aún no entienden quienes se autodenominan morenistas puros, legítimos o verdaderos. Estos grupos, que en realidad son minoritarios, han declarado la guerra a quienes no comparten sus mismas opiniones. No admiten que el lopezobradorismo es mucho más grande que Morena.

Toda transición de un movimiento social hacia la conformación de un partido político exige gran apertura para incorporar a un mayor número de ciudadanos para verdaderamente conformar un partido fuerte y grande. En Sinaloa una minoría excluyente quiere asumir el control del nuevo partido político. Pero esto marcaría el fracaso de este proyecto político en la región.

De ahí que en esta relación que existe entre los Ejecutivos federal y estatal seguramente uno de los asuntos pendientes es el nombramiento de la dirigencia partidista en Sinaloa. La designación vendrá directamente desde arriba, pero se requiere una muy buena estrategia política local para instrumentarla sin conflicto. Con la visita de AMLO a Sinaloa quedó claro que solo hay una persona habilitada para hacerlo.