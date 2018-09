Como suele pasar, cuando un gobernante sale, “todo mundo” empieza a hablar mal de él. Es el caso del presidente (saliente) Enrique Peña Nieto, quien en tema de redes, sin duda, sale con un fuerte rechazo.Ahora, en el contexto de la lectura del Sexto Informe de Gobierno, la transmisión en vivo de este lunes no fueron lo esperado. Fueron un promedio de 5 mil 400 espectadores lo que se alcanzó. Una cifra que muchos medios los alcanzan todos los días. Sus fotos tomadas con gobernadores señalados de actos de corrupción durante su mandato minaron más la imagen del presidente. Una suma de cosas que ocasionó una popularidad en picada. Hay que decirlo: fue el presidente más ‘troleado’, y hasta cierto punto más insultado y burlado en redes sociales. Una campaña que nunca pudo ser detenida por los titulares que pasaron por la Coordinación de Estrategia Digital, quienes son los responsables de las redes del mandatario. Fue blanco de burlas. Los videos y miles de ‘memes’ fueron imparables. Por ejemplo el día que se le cayó la rebanada de pastel cuando le festejaban su cumpleaños. Su inglés no muy diestro. El chiste del refresco “Peña-Fiel”. La ignorancia del precio de la tortilla. Los famosos “5 minutos”. Los supuestos enojos con la primera dama. Los “epidemiólogos”. Sus libros leídos, la banda caída, y varios trabalenguas que se aventó. Todos sumaron, o mejor dicho le restaron. En una época en donde la censura no existe. En las redes Peña Nieto fue bautizado con muchos motes. “Todo Poderoso”, “#LordPeña”, “Emperador Azteca”, “Mi Lord Peña”, “Tlatoani” y muchos más. ¿Por qué tlatoani? Creemos que es una mofa a la intención del mexiquense a restaurar la majestad de la Presidencia. Hoy, a seis años de su gobierno, vemos ahora en redes sociales una campaña de explicaciones que antes no se les dio a los miles cibernautas o ciudadanos. Explicaciones a destiempo a una sociedad que todos los días busca cómo hacer que su economía mejore. La estrategia de Presidencia fue lanzar explicaciones, por ejemplo, del porqué de la liberación del precio de los combustibles, el de las reformas, el de la Casa Blanca, el de la desaparición de 43 jóvenes en un pueblo de Guerrero, denominado Ayotzinapa. Una cosa positiva, pero no por demás no aceptada, es el reconocimiento que hace en unos de estos videos, del fracaso en el tema de seguridad.Como dicen: explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. Peña Nieto tenia una teoría a todos estos comentarios en negativo hacia su persona, y así lo dejó ver aquel 15 de febrero pasado, cuando increíblemente respondió personalmente a algunas personas en su ‘face. “Es parte del humor de los mexicanos”. Esto es lo que piensa de quienes lo atacan. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos en un clic!