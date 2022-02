El primer amor

audima

¿Nunca te han roto el corazón? Felicitaciones. Deseo que no te ocurra jamás. ¿Existe algún método para borrar la experiencia de un mal amor? Tal vez una mañana el corazón oprimido siente alivio y el espíritu infausto que te atormentaba desaparece; entonces sana tu tristeza, tus ojos dejan de llorar. Sin embargo, ese tiempo que viviste junto a esa persona existe y existirá para siempre, no morirá, no llegará más allá de tus recuerdos, porque la ambivalencia del amor y el desamor sobrevivirá entre la penumbra y tus decepciones, a pesar de tu dolor. Persistirá su imagen indeleble en tu memoria. Un buen día el tormento se desprende y se esfuma; el tiempo todo lo cura, todo lo muda y, con el tiempo, la mayoría de las veces encontramos apacibles soluciones a amargos problemas. Damos vuelta a la página. Descuida, todos tenemos episodios que no deseamos leer en voz alta.

El amor romántico no es inmutable o una estación final. En tiempos de relativismo y sorpresa, de redes sociales e interconectividad, cuando el amor es efímero y menos comprometido, la pareja se va, el celular queda en silencio y tú sigues ahí.

Nos encontramos inmersos en una sociedad compleja, signada por un sistema de creencias, la cual nos ha hecho pensar que el amor está fuera de nosotros y necesitamos que alguien o algo externo nos lo ofrezca para sentirnos plenos, felices. Es necesario replantear nuestra forma de actuar y de pensar; el amor comienza en ti, desde ti y para ti. Hay un amor que siempre debe ser el primero: el amor propio. Amarte a ti mismo es un acto de amor hacia ti mismo y hacia nuestros semejantes, pues ello determinará nuestra capacidad para amarlos.

No es bien visto amarse hacia adentro, es casi un sacrilegio; sin embargo, esto no significa no necesitar a nadie para ser feliz. El amor propio es el semillero de otros amores. Nos hemos convertido en personas dependientes, quebradizas. Estamos tan vacíos que buscamos enamorarnos para que nos amen, sin querer estar a solas con nosotros mismos. Nos da miedo una cama vacía, una cita para uno.

Es difícil quererse a uno mismo con claroscuros, incoherencias, temores, inconformidades, con la autocrítica masoquista y el autoboicot liderado por nuestro subconsciente. Hay que conquistar día a día a ese yo desconocido; ello es una tarea para toda la vida y es, además, la mejor de las relaciones.

El amor propio es la aceptación de los sentimientos que tenemos por nosotros mismos, hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamiento. Una autoestima fuerte es un indicador de bienestar y de calidad de vida. El amor propio no es egoísmo, el lado peligroso del amor propio, es decir, el narcicismo y la fascinación del ego. Por lo contrario, es la capacidad natural de descubrir las virtudes y las fortalezas que poseemos para incorporarlas en nuestra vida, para nuestro crecimiento, la mejora personal y, a la vez, compartir esta capacidad con los seres que nos rodean.

Amarse es reencontrarse con la esencia propia; con tus manos y tus ojos, con tu sonrisa y tus gestos; aceptarte y quererte tal cual, pues anhelar ser otra persona representaría la pérdida de la persona que verdaderamente eres.