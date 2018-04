El primer examen de Pepe Meade

José Antonio Meade irá con todo para ganar el primer debate de candidatos a la presidencia de la República que se realizará el próximo domingo. No es para menos, está en juego el respaldo completo del mayor grupo de empresarios y banqueros del país que solo van a escoger entre dos opciones, Meade o Anaya, el candidato de Morena no es opción.



¿Por qué no es opción López Obrador para este grupo? Porque los tiene aterrados y amagados con cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, a tal grado que banqueros, cámaras empresariales y hasta el mismo Carlos Slim han salido a la defensa.



El candidato del PRI ocupa convencer a los votantes indecisos, pero también estará en juego si logra inclinar la balanza a su favor, en sus manos estará el futuro de fortalecerse y meterse de lleno a la pelea por la presidencia de México.



El próximo domingo la verdadera pelea será entre Pepe Meade y Ricardo Anaya, se la jugarán para convencer a los indecisos y ganar el voto anti-AMLO.



Lo que podemos adelantar es que el Instituto Nacional Electoral tendrá un formato más activo y menos acartonado, en el que se verá un mayor contraste de ideas. Además, se permitirá un debate fuerte y crítico.



El primer debate presidencial será en la Ciudad de México en el histórico edificio del Palacio de Minería el próximo domingo 22 de abril a las 20:00 horas del centro del país.



Nos adelantan que José Antonio Meade dejará claro que sabe debatir, es la oportunidad que estaba esperando, que dará la cara, hablará fuerte y de frente, con argumentos y respeto. Esa sería la estrategia del candidato del PRI.



También en el equipo de campaña de Ricardo Anaya saben que se estará jugando todo, así que se espera que salga fuerte el candidato del PAN, quien es muy crítico, pero podría ser fuertemente golpeado por el tema de lavado de dinero que fue filtrado en la precampaña. Así que pendientes.



Lo que es seguro es que será muy interesante estar pendiente de este primer debate de los candidatos a la presidencia, recordemos que hay dos independientes no tan independientes que no se conoce que línea llevarán, pero seguro irán a pegar fuerte. Muy atentos porque será clave y definitivo.



Incongruencia. Los candidatos menos independientes de la historia definitivamente deben ser Margarita Zavala y Jaime Rodríguez el Bronco, los dos coinciden en militancia partidista de 33 años, la primera en el PAN y el segundo en el PRI.



La salida de Acción Nacional de la ex primera dama le abrió un gran boquete y dividió al partido, tanto así que les estaría costando quedar fuera de la competencia por la presidencia. Al final hasta los estados ha llegado la pelea, realmente tiene fuerza Margarita Zavala, pero la pregunta es ¿Qué busca en una candidatura que sabe no ganará? Pendientes que la respuesta se sabrá en algunos días, tal vez meses.



Propuesta. Muy mal mensaje manda Andrés Manuel López Obrador al no firmar el pacto por la primera infancia, lamentablemente fue el único candidato a la presidencia de México que no quiso comprometerse con la propuesta que realizan más de 300 organizaciones.

En este acuerdo lo que se busca es garantizar que se va a proteger a niños menores de cinco años en materia de salud, educación y seguridad. Los que sí firmaron el pacto y en caso de ganar incluirían en su plan nacional de gobierno son Margarita Zavala, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez.



Destacado. Hoy es la clausura del Tianguis Turístico 2018 de Mazatlán, se espera que durante esta mañana cierren los últimos negocios y se tengan las cifras finales para conocer qué tan productivo fue. En los temas de imagen y organización ha sido un éxito rotundo. Muy pendientes.



Memoria Política. “La diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es solo una ilusión persistente”, Albert Einstein.