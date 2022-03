¿El principio del final?

audima

Con la cantidad de noticias acerca de la guerra actual en Europa, por momentos nos hemos olvidado de la pandemia del Covid-19, que ya cumplió dos años. El primer caso de Covid-19 en México fue reportado el 27 de febrero de 2020 y múltiples pacientes han fallecido a causa de la pandemia, sin embargo hay visos de esperanza en el horizonte.

Diversas vacunas han probado su eficacia, también nuevos medicamentos con actividad probada contra el virus han sido aprobados o están en proceso de aprobarse. Empero, la mejor noticia es que a pesar del incremento abrupto en los casos por la variante Omicron a inicios del año, la mayoría de los casos han sido leves, y la mortalidad asociada a la enfermedad ha ido a la baja. A la fecha el número de casos ha disminuido considerablemente hasta un 27 por ciento del pico de infecciones.

Aunque es difícil tratar de comparar el covid con la influenza, es probable que suceda lo que ha pasado con previas epidemias de influenza, donde el virus muta hacia una variante menos mortal y la pandemia se vuelve endémica, el virus se vuelve una parte constante de nuestro entorno, así como predecible y estable, lo que no se sabe es si el virus va a ser un virus estacional o va a estar presente todo el año, pero el número de infectados promedio no aumentará ni disminuirá y el virus va a pasar a formar parte de los múltiples virus que causan infecciones respiratorias. No obstante, después de haber presenciado la magnitud de esta enfermedad, el camino no parece tan fácil, y debido a la rapidez con la que el virus muta, es imposible predecir si durante ese trayecto van a surgir nuevas variantes del virus con mayor mortalidad.

A este punto, una gran mayoría de la población posee cierto grado de inmunidad, ya sea debido a la vacunación o a una infección previa, o bien ambas. Los estudios recientes han comprobado que la vacunación ha disminuido el riesgo de hospitalización en hasta un 98 por ciento. En México se han proporcionado vacunas suficientes para inmunizar a más del 70 por ciento de la población del país, y se empiezan a normalizar actividades como las clases presenciales. Esto no significa que podemos bajar la guardia y súbitamente el virus dejará de causar daño, la población que permanece sin esquema de vacunación completo necesita obtener las dosis necesarias.

Al igual que con las vacunas anuales contra la influenza, que en ocasiones son altamente eficaces y en otros años no lo son tanto, es esperable que las próximas vacunas contra un virus tan cambiante como el covid se comporten de una manera similar, con años buenos y algunos años malos de vez en cuando.