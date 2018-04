El problema es la credibilidad

DUDAS.- No es Fernando Pérez Abreu pelotero que mueva a las masas, nombre que sacuda las estructuras del beisbol mexicano o que anime el cotarro. Sí es, en todo caso, pelotero al que valga la pena ver en acción en la Liga Mexicana de Beisbol luego de que se le han cerrado las puertas en Estados Unidos.

Ha jugado en invierno con los Naranjeros de Hermosillo en donde apenas la temporada pasada se vio bien al conectar 11 jonrones y produjo 46 carreras, número más que importante a la hora de proyectarlos si se le imagina en una de las dos minitemporadas de la LMBV.

Los Toros de Tijuana lo anunciaron y todo parecía normal, pero se les apareció el reglamento de liga en el que se exige que todo pelotero dado de baja de EUA y quiera jugar en la LMB debe pasar por un draft. Si así se aplicó el reglamento, bien hecho. Así como se critica la nefasta figura del “derecho de retorno”, así reconocemos la especificación para este tipo de casos.

Ahora bien, el problema no es solamente de aplicación del reglamento sino la credibilidad de la liga, esto es, que cualquiera que sea la resolución a los casos no se llega a generar certeza. Esta situación, creemos, deviene de que no ha sido que los dueños de clubes aprendan a ser socios de la misma empresa, cultura que deviene del “antiguo” régimen en donde lo estatutario y lo reglamentario más que escrito, residía en la voluntad de Roberto Mansur.

Así que el 29 de junio sabremos la resolución a este caso. Por ahora, Javier Salinas se fajó bien, veremos a la hora de que el tema rebote en asamblea...

TAXES.- En la semana que concluye, se esparció un rumor bajo el aparente patrocinio de “Saldazo Oxxo” y de “Moneygram” por el cual, decía la versión, los Diablos Rojos del México no estaban pagando a sus peloteros extranjeros.

Muy acorde al periodismo “moderno” (no dijimos honesto) y agazapados bajo el eslogan de “las fuentes no se revelan”, pronto se supo que el chismarajo provino de la filtración que hizo uno de los propios peloteros y como el chisme no se cotejó, surgió la ocasión para a la vez de alborotar el cotarro “pegarle” al club para ver si así, de regreso, algo cae a la “buchaca”.

Salió la directiva del club a aclarar y la versión fue clara: el virtual descontento es porque al jugador extranjero no acepta someterse al régimen fiscal de México. Nada más claro que eso.

Y puede que sirva para que los demás clubes, la liga en sí, revise bien los protocolos (nuevo lenguaje LMB) en la materia.

ESTIMACIONES.- La LMB alcanzó esta semana, según sus números, el millón de asistentes a sus estadios en lo que avanza el torneo de apertura 2018, su primera temporada del año.

Sujetos a lo que informa Major League Baseball Advanced Media, la compiladora oficial del beisbol profesional organizado y al 20 de abril, se habían captado 988 mil 318 aficionados a lo largo de 380 juegos, con un promedio de 2600 si es que dividimos la cifra gruesa entre los 16 clubes.

Una proyección estimada nos indica que este torneo de apertura podría concluir con una captación aproximada de poco más de 2 millones de asistentes, esto en base a lo que la liga reporte, incluyendo redondeos y “propinas”, así sea que la TV desdiga las cifras.

Aquí el tema es si es que en el torneo de clausura se podrá mantener el ritmo o si habrá un decaimiento, de tal suerte que la meta de los 5 millones de aficionados a captar quede lejos o se logre. Uno de los retos de hacer dos temporadas al año.