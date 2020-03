El problema es serio. Mientras en otros países se activó un sistema de seguridad para contrarrestar el coronavirus, en México los accesos están abiertos a todos. No hay restricciones. Es más, no hay ni filtros de prevención en aeropuertos, en los puertos, en las fronteras. El presidente López Obrador se ríe de un asunto de salud mundial que ayer fue declarado ya como una “pandemia”. El tema es tan serio, que ayer el Tecnológico de Monterrey y el Tec Milenio notificaron que a partir de la próxima semana las clases serán suspendidas. Y pondrán en práctica la educación virtual. Los mexicanos veíamos muy lejos esta pandemia que surgió en China. Con poco interés. Pero el coronavirus llegó a México. Ilusos aquellos que pensaban que no nos llegaría. Hoy toca en las puertas de nuestra frontera norte. Y si México no se alinea al llamado internacional de realizar labores de prevención, júrelo, Estados Unidos, más tarde que temprano, podría cerrar sus fronteras. Y si lo creen una locura, ahí está el caso de Italia. Por fortuna, el internet permite que todos estén más informados. Basta checar las medidas que están tomándose en Italia, Francia, España, Inglaterra, Japón y Estados Unidos, por citar algunos. ¿Y en México? Pues tenemos lo que merecemos. El presidente López Obrador sugiere “no tomar enserio eso del coronavirus y que sigan los abrazos”. Ilógico, incongruente, cuando acaban de decidir suspender el Tianguis Turístico programado en Yucatán. Y el problema puede escalar si no se toma con seriedad.

Primeras cancelaciones. El sector turístico de Mazatlán no lo quiere decir. Pero ante la amenaza del coronavirus, las cancelaciones en las reservaciones hoteleras han comenzado. Se sabe de por lo menos dos grupos de turistas que ya tenían reservaciones y acaban de cancelarlas. ¿Cuántas más habrá? No sabemos. Pero el tema ya comenzó a preocupar a los hoteleros de Mazatlán.

Enloquecen alcaldes de Morena. La regidora de Morena en Mazatlán, Guadalupe Ríos Peña, denunció amenazas e intimidación. Atribuye el acoso del que está siendo objeto a la aprobación reciente de jubilaciones de parte de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, que ella encabeza. No acusó directamente al alcalde Luis Guillermo Benítez, pero el señalamiento casi fue directo contra él y quienes forman su grupo cercano. La regidora denunció también que además de amenazarla, le han tomado fotografías para intimidarla. Este método es muy del “Químico” contra aquellos que lo critican. La regidora de Morena siente que su vida corre peligro. Esta denuncia se suma al bloqueo sistemático que el alcalde y sus allegados han puesto en practica contra la síndica procuradora, Elsa Bojórquez. Pareciera que los alcaldes de Morena en Sinaloa han enloquecido. También en Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro fue denunciado por la síndica procuradora, Sandra Martos Lara. Lo acusa de violencia política. Y aseguró que ya presentó la denuncia ante el Tribunal Electoral de Sinaloa y lo hará ante la Comisión de Derechos Humanos. En Escuinapa, la síndica procuradora, Olivia Santibáñez, denunció también al alcalde de Morena, Emmett Soto, de bloquear sus labores. No se diga lo que pasa en Ahome, donde la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, acusó al alcalde Billy Chapman de amenazas de muerte.