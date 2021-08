El programa de cruceros turísticos, un hecho, y lo presentan a Rocha Moya

Hay vienen los cruceros. En Los Cabos se realizó un encuentro. Ahí presentes los representantes de la Asociación de Cruceros Florida-Caribe. Y acudió el gobernador electo, Rubén Rocha Moya, que a partir del 1 de Noviembre habrá de ser el responsable de lo que suceda y deje de pasar en Sinaloa. En Florida lo tienen bastante claro. Toda la reactivación de los cruceros dependerá del comportamiento de la pandemia. Pero también, Sinaloa tendrá que observar si se garantizan los protocolos de salud para evitar que se den contagios tanto entre los locales como de los visitantes. El encuentro de ayer es parte de las estrategias que desde hace tiempo se han establecido para sostener el programa de cruceros turísticos. No es casual que antes del arranque de cada temporada, autoridades y representantes de los cruceros se reúnan y afinen detalles del programa de arribos. Está claro que Sinaloa ha caminado en su consolidación económica con certidumbre en los últimos cuatro años. La actividad turística es una de ellas. La urbanización en todo el estado y no se diga en el impulso que se le ha dado a la infraestructura de salud en Sinaloa. Rocha Moya sabe que tiene enfrente un gran reto de por lo menos mantener el camino de la consolidación económica en nuestro estado. Sabe, y como se dice el argot popular, que el gobernador Quirino Ordaz Coppel le está dejando “la canasta alta”. Porque los resultados ahí están a la vista.

El pasado nos alcanza. Lo que para unos es alcanzar la culminación de un sueño. Para otros es recordar una pesadilla. Nos referimos a la inauguración de la avenida Circunvalación, que ha llegado para rescatar el estero El Infiernillo, para beneficio de las miles de familias que habitan esa zona. Pero al mencionarse los trabajos de dragado que actualmente se realizan en ese cuerpo de agua, también se recuerda lo que pasó hace 37 años, cuando el entonces alcalde, Quirino Ordaz Luna, adquirió una enorme draga en Estados Unidos. La empresa norteamericana solo fabricó 10 ejemplares con las características de esta draga que le pelearon a Mazatlán otros países como Venezuela, que la querían para ellos. El entonces tesorero municipal, Ricardo Ramírez, recuerda cómo se hicieron los esfuerzos para adquirir esa draga y la visión que tuvo desde 1984 Quirino Ordaz padre para rescatar el estero El Infiernillo. Lo triste es lo que sucedió con esa draga. Repentinamente desapareció. Se dijo que se había rentado. Luego apareció abandonada en la selva de Chiapas. El tema de la draga salpica al exalcalde Alejandro Higuera, quien por cierto también carga con un escabroso tema de dragado ahí en El Infiernillo, en el sexenio malovista. Pero ese, es otro tema.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El certificado de vacunación. Aun cuando el cuadro completo de vacunación no evita la posibilidad de contagiarse, la medida de exigir el certificado de vacunación para acceder a los sitios públicos, lleva implícito el interés de proteger a las personas. Contener los contagios y de motivar la vacunación. No está clara su implementación, pero en lo personal estoy de acuerdo de que se pida el certificado de vacunación para ingresar a los lugares públicos. Da más confianza acudir a un restaurante donde saben que todos los ahí presentes por lo menos están protegidos con las vacunas. Habrá que seguir monitoreando cómo se está aplicando la medida y qué tan efectiva resulta. Porque hasta ayer no arrojaba por lo menos un freno a los contagios. Se reportaron en Sinaloa 529 nuevos contagios, y por desgracia, 28 sinaloenses muertos en las últimas 24 horas.

Síguenos en