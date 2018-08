El próximo relevo de Gandarilla en la dirigencia estatal del PRI

Calma. El cambio en la dirigencia estatal del PRI no será pronto. Así es que quienes creen o se sienten con posibilidades de relevar en el cargo a Carlos Gandarilla deben de tomar las cosas con calma. En algunos grupos priistas del estado, las versiones van y vienen. Los nombres que barajan son de los priistas conocidos. Como los Aarones, Irízar y Rivas, por ejemplo. Pero también están algunos que dejarán de ser diputados. Entre ellos Irma Tirado. Pero hasta hoy no han nada definido sobre quién pudiera ser el próximo dirigente del PRI en Sinaloa. Lo que sí estamos en condiciones de puntualizar es que en agosto no se dará ningún cambio. En septiembre, por ser un mes donde prevalecen las festividades, tampoco. Podría ser para finales del próximo cuando se lance la convocatoria para la reunión del Consejo Político. Así es que no hay por qué estar ansioso. Y señores, quien decide en el estado será quien marque los tiempos. Nadie más.

Supervisión ciudadana. La nueva obra en el malecón tendrá algo adicional. Contará con la supervisión ciudadana. Los integrantes de la Intercamaral estarán en condiciones de revisar sus avances. De calificar el proceso de la obra. Y algo más importante, derecho a proponer si algo ven mal. La pavimentación e introducción de drenaje a la avenida Del Mar que arrancó el pasado miércoles está llamada a ser una obra muy vigilada. Y todo por la locura expresada por el alcalde electo, Luis Guillermo Benítez, de proponer quitar la ciclovía para abrir cajones de estacionamiento. Alguien no le avisó que paralela a la avenida Del Mar hay otra nueva arteria con decenas de espacios para estacionarse. Pero, bueno. Esa locuaz opinión generó algo positivo. Que se involucre a representantes de la Intercamaral para que participen activamente en la supervisión y vigilancia de esa nueva obra. Ayer, el alcalde Joel Bouciéguez se reunió con los representantes de la compañía encargada de la obra y algunos miembros de la Intercamaral. Ahí se acordó la participación de ese organismo ciudadano. La obra se realiza por uno de los carriles de la avenida Del Mar. El otro está siendo utilizado para la circulación. Ya que concluya ese tramo se seguirá con el que hoy permanece abierto.

Rumores y pánico. Primero hicieron circular que a un bebé lo habían intentado arrebatar de brazos de su madre por rumbos del fraccionamiento El Toreo. En redes sociales corrió como reguero de pólvora que unos sujetos a bordo de una camioneta negra habían intentado llevárselo. Y esta versión falsa por cierto, provocó temor entre muchas familias. Pero lo peor continuó ayer cuando, también en redes sociales y mensajes de WhatsApp, se compartió un audio de una supuesta madre de familia del colegio SAM que aseguraba que la dirección de ese plantel les había informado oficialmente que las autoridades educativas habían prendido los focos rojos porque se estaban robando a niños en Mazatlán. Completa y rotundamente falso. Y para sembrar más, ya no el miedo, sino el terror, entre las familias de Mazatlán, se comenzaron a compartir hasta fotos de unos sujetos que dizque ya no solamente secuestraban niños, sino que les quitaban sus órganos para venderlos. Esas mismas fotos y esa misma información rotundamente falsa, la hicieron circular hace tres años. También en redes sociales.