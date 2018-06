El pueblo entero es el que manda

Todavía hay algunos que viven anclados en el pasado, y quizá creen que aún nos encontramos en la época medieval o en el sistema feudal. Sin embargo, es una minoría de privilegiados, ortodoxos y conservadores de hoy que, al parecer, ya sea por desconocimiento, interés o conveniencia, no toman en cuenta la profundidad teleológica y práctica del artículo 39 de la Constitución Federal, que establece: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.En este dispositivo constitucional, por lo visto en las encuestas serias y en las redes sociales más objetivas, observamos que la inmensa mayoría del pueblo basa la necesidad de un cambio profundo de régimen político en México. Ello ante tantos actos corruptos, abusivos, arbitrarios e injustos que se han acumulado en décadas, y que en síntesis constituyen agravios de variada índole en contra de la nación; los cuales se conciben como ultrajes al pueblo entero o a su gran mayoría. Aunque algunos potentados u ortodoxos conservadores no lo vean así, porque se han beneficiado del sistema; respecto de lo cual existen evidencias serias y claras a la luz de todo mundo.Escenario en el cual resulta pertinente y necesario recordar, que el pueblo se constituye por todos los estratos sociales —pobres, clases medias y ricos—. Y en una democracia como la nuestra, todos cuentan parejo, puesto que jurídica y políticamente, el voto es igual para todos. Además de libre.Aunque por lo visto, hay quienes todavía consideran que existe el voto restringido o capacitario que hubo en el siglo 19 en México, cuyo derecho al sufragio se basaba en las rentas o riqueza de las personas, así como también en el nivel de instrucción y la pertenencia a ciertos estratos sociales.Esto ya pasó para bien, por lo que resulta preciso recordar también, que el sistema democrático actual en México, el soberano es el pueblo entero, y es el que manda, no solo los potentados. Aun así los conservadores y ortodoxos se sienten dueños de las instituciones y de la verdad absoluta. Son una especie de cofradías exclusivas que también se sienten propietarios del sufragio y de la libertad de los más desposeídos, a quienes aprovechándose de su situación paupérrima, les compran su voto a cambio de unos cuantos pesos o de una despensa para que mitiguen el hambre por un solo día, aunque la sigan sufriendo toda la vida, sexenio tras sexenio y hasta por generaciones.Otro mecanismo empleado en contra de los más necesitados, es incluirlos en determinados programas sociales, o amenazarlos con excluirlos de ellos si no votan por determinado partido político o candidato, infundiendo el miedo, distorsionando la aparición de posibles escenarios negativos si no votan por el candidato del actual régimen.También los hay quienes hacen campaña estando en el poder, promoviendo su imagen personal con el erario público, y ofreciendo servicios o infraestructura, así como aquellos arrogantes que emiten propaganda con mensajes subliminales y engañosos, ofreciendo soluciones a problemas cíclicos, añejos y rezagados de determinados sectores, como productores agrícolas, pescadores, jornaleros, derechohabientes del sistema de seguridad social, magisterio, entre otros. Sin embargo, al pasar una elección, las cosas siguen igual o peor, pues hasta los garrotean cuando se manifiestan exigiendo legítimas demandas.Estos atropellos los hemos visto en las redes sociales y en diversos medios masivos de comunicación. Ello ha contribuido al enojo y repudio social contra el régimen actual. De donde resulta importante que el pueblo valore el sufragio, porque a través de él todos adquieren igualdad, y su ejercicio es totalmente libre.Por fortuna, la mayoría de los mexicanos ya se percataron de que su voto vale igual para todos, y de que hay plena libertad para sufragar. No haga caso de rumores, ni de encuestas falsas o cuchareadas. Así que hay que votar el próximo domingo por el que más les plazca o dicte su consciencia. Si no lo han hecho, tienen tres días para decidir sin la preción de las campañas. Ah, pero no venda el voto a nadie ni por nada.