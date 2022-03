El “puente” pareciera que desapareció al Covid-19, nadie respetó disposiciones

audima

Reiniciamos. Gracias infinitas al cirujano Juan Lizárraga. La cirugía maxilofacial a lo que nos sometimos fue un éxito. Y gracias a Dios, estamos adoloridos y todo, pero aquí de nuevo.

¿Cuál pandemia? El “puente” resultó otro desafío. Un malecón repleto donde el uso del cubrebocas fue letra muerta. Y la prudente distancia desapareció. Los sitios públicos, llenos de visitantes y locales sin que se observara la presencia de autoridades. Al menos para enviar el mensaje de que estaban trabajando. Pero no. En los centros comerciales fue la locura. La Gran Plaza, por ejemplo, registró un lleno superior a cualquier otro domingo antes de la pandemia. Las salas de cines, a reventar. En estos días de “fin de semana largo”, pareciera que la gente se olvidó de la pandemia. Pareciera que los casi 500 mil muertos en el país a consecuencia del Covid-19 no existieron. No lograron crear conciencia entre los ciudadanos que han logrado librar esta pandemia. Pero si existe una notable inconsciencia entre muchos ciudadanos que dejan de lado los cuidados, en las autoridades es notable el dejar ser. Pudieran decir que no es novedad. Que el dejar ser y la irresponsabilidad es el sello de este gobierno. Se confían en los reportes oficiales que aseguran que el número de contagios bajó. Que estamos en “semáforo verde”. Que ya no llegan contagiados a los hospitales. Y que el Ómicron que es el que está con mayores contagios, no es grave. Pega en forma leve. “Es una gripe simple”, dicen los que dirigen el combate al coronavirus. Lo cierto es que eventos masivos, encuentros multitudinarios, son caldo de cultivo para que el Covid-19 ataque.

Los albañales del palacio. Julio Scherer Ibarra, quien había acompañado a López Obrador en los últimos 20 años, rompió el silencio. El exconsejero jurídico de la Presidencia se había mantenido ajeno a lo que está sucediendo en torno al presidente. Pero finalmente decidió no estar sirviendo como sacó de box. Scherer Ibarra publicó una carta en la revista Proceso, fundada y dirigida en su mejor época por su padre, un gran periodista mexicano. En su carta, como puso en la mesa, las arremetidas que ha padecido de la extitular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y del visceral fiscal general, Alejandro Gertz Manero. La lumbre nuevamente aparece en Palacio Nacional. Tres importantes integrantes del grupo cercanísimo de López Obrador han sacado a relucir sus armas. A Scherer Ibarra le intentan armar todo un complot con conocidos abogados y dizque para hacer negocio. A Sánchez Cordero la retiraron de Gobernación porque el mismo López Obrador lo reconoció, había roces con Scherer Ibarra. Y Gertz Manero, envuelto en un verdadero escándalo que salpica a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se perciben manipulados por el fiscal en su afán enfermizo de mantener en la cárcel a una de sus excuñadas y apropiarse de propiedades de su hermano difunto. El fondo que pudiera tener este delicado conflicto es un nuevo golpe a una de las principales propuestas de López Obrador. Su compromiso de no permitir la corrupción.

Culpable a la vista. Pase lo que pase en esta consulta ordenada por López Obrador, él y Morena ya tienen un culpable. El Instituto Nacional Electoral es ya el culpable de todo. Si es un éxito. Dirán que fracasaron los intentos del INE de boicotear la consulta. Si fracasa, para ellos será el INE el responsable con sus cómplices neoliberales. Brigadas de operadores de Morena recorren la ciudad invitando para que salgan a votar. Y el gobernador y todos los funcionarios andan en campaña. Nadie respeta la ley.