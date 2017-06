“El que se lleva, se aguanta”. Parece ser que al alcalde Fernando Pucheta Sánchez se le ha vuelto una costumbre atacar a los medios de comunicación en eventos públicos y se atrave a decir que “el que se lleva, se aguanta”, pero el mandatario se lleva y no aguanta. Ya se lo olvidó cuando era un regidor, luego diputado y en ese entonces atacaba a todos los funcionarios, nada lo incomodaba.

Hoy que es el presidente de Mazatlán, todo le incomoda, solo lo que él dice y critica esta bien, pero ningún ciudadano, partido o medio puede quejarse, porque entonces lo ataca.

Se está durmiendo en sus laureles. Óscar Osuna, el coordinador de Protección Civil, se debería de dar una vuelta por la zona que están remodelando en el Centro Historico ya que se están comentiendo varias faltas y una de ellas es que muchas alcantarrillas están abiertas y eso es un problema para las personas que caminan por la zona, pero también para que cierre algunas calles en donde no se puede ni caminar porque las banquetas están en mal estado y puede ocurrir algún accidente, como el de ayer, en donde dos trabajadores de las obras del referido lugar resultaron lesionados al caerse un pedazo de banqueta.

Para qué se apuntan. Son pocas las veces las que se le ve a la presidenta del Partido Sinaloense de Mazatlán, América Carrasco, quien no hace mucho buscaba la diputación local, aunque se le pide ser partícipe con su opinión sobre temas de interés para la ciudad, pero ella prefiere no responder llamadas ni mensajes y, como dicen: “el que calla, otorga”, pues parece que a la presidenta del PAS no le interesa opinar nada al respecto sobre Mazatlán. Esta actitud pudiera traducirse en que si hubiera sido diputada no hubiera atendido a los ciudadanos.

Todo un cacique. Desde hace algunos días ha circulado por redes sociales la fotografía de una camioneta tipo Suburban con placas del estado de Durango en la que presuntamente viaja el diputado local del PRI Tomás Roberto Amador Carrasco, hijo del senador Daniel Amador Gaxiola. El joven legislador ha sido criticado por esta acción, porque es una estrategia para evitar pagar tenencia vehicular en Sinaloa, pues en el estado vecino ya desapareció ese impuesto. Cuestionado al respecto, Amador Carrasco aclaró que efectivamente esa camioneta era de su propiedad, pero se la vendió a un cuñado, y como su esposa dio a luz, le prestaron la unidad para su uso personal. Por eso el legislador ha sido visto conduciendo ese vehículo con placas de Durango que no paga tenencia.

Operación avestruz. Al que parece que tienen muy protegido es al director de Recursos Humanos del gobierno estatal, Guillermo Córdova González. En reiteradas ocasiones reporteros de EL DEBATE han solicitado entrevistas con el funcionario sobre diversos temas de su área, como el descontrol de las plazas, pero a este no le ha interesado cumplir con su obligación de rendir cuentas a la sociedad a través de los medios de comunicación. Ni siquiera a través del secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, ha sido posible que este funcionario abra las puertas de su oficina del primer piso del Palacio de Gobierno. Parece que algo esconde.