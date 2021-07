El que ya anda cabildeando recursos para el 2022 es el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas

Sin control. Aunque el oficialismo diga lo contrario, ya hay visos de que la pandemia del coronavirus se está saliendo de control. Muchos familiares de pacientes con Covid-19 que se han agravado pasan un verdadero viacrucis para conseguir oxígeno, ya que el producto se escaseó. La falta de oxígeno en las empresas de ese giro es por la alta demanda en virtud del número de pacientes que se elevó en menos de 15 días. Hay familias ahomenses a quienes se les complica aún más por lo limitado de su capacidad económica, por lo que optan por internarlos en las instituciones de salud pública que están atestados de pacientes covid. Sin embargo, los que sí la tienen batallan para llenar los tanques con el fin de suministrarle a sus familiares que están en sus casas entre la vida y la muerte. Es una pesadilla para muchos en Ahome y en los otros municipios de Sinaloa por la falta de oxígeno. Familiares de pacientes con covid señalan que este es un tema al que no le ponen la atención los funcionarios.

En veremos. Algunos padres de familia de Ahome vieron bien la postura del gobernador Quirino Ordaz Coppel de que el regreso a clases en forma presencial va a ser de acuerdo al avance que se tenga de la vacunación contra el coronavirus. Cuando menos ven un buen signo que ya no esté casado con la idea de que eso se va a dar en el inicio del próximo ciclo escolar, como lo plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, unos sostienen que también Ordaz Coppel debe de tomar en cuenta el número de contagios que en esos momentos existen porque de nada sirve si un gran por ciento de sinaloenses están vacunados, pero contagiados.

Medidas. Para evitar que les cierren los tiaguis, sobre todo el dominical, el presidente del PRI en Ahome, César Emiliano Gerardo, ordenó que las medidas preventivas para evitar el contagio y propagación del coronavirus se extremaran. Por ahorita la han librado porque el gobierno municipal no ha tomado la determinación de suspender esa actividad comercial. Algunos tianguistas están haciendo changuitos para que no lo haga porque sería pegarle la puntilla a sus bolsillos. Ya tienen la experiencia del año pasado cuando la actividad se suspendió.

Por recursos. El que ya anda cabildeando recursos para el presupuesto 2022 es el alcalde electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. Uno de los temas que trae en la agenda es el agua potable, que en este trienio en lugar de resolverse empeoró. De hecho, Vargas Landeros subió una foto a las redes sociales en donde se le ve reunido con funcionarios de la Comisión Nacional del Agua. Vargas Landeros no se va a esperar a tomar posesión para amarrar los proyectos sino que quiere llegar ya con algo en el costal. Tampoco se va a esperar a ver si el alcalde sustituto del alcalde Guillermo Billy Chapman se quiere reunir o no con él. Si el Congreso del Estado designa a un incondicional de este va a seguir desechando no reunirse con el alcalde electo por instrucciones de Chapman.

Cordialidad. Un ambiente diferente se vive en Choix, ya que la transición iniciará el próximo mes. Dicen que eso ya está acordado por el alcalde Omar Gill Santini y la alcaldesa electa Amalia Gastélum Barranza. Incluso, se habla que las comisiones de Gill Santini y Gastélum están listas para la revisión en las diferentes dependencias.

La defensa. La alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos, está confiada en que la diputada local Gloria Himelda Félix la defienda en la próxima legislatura cuando los morenistas pretendan crucificarla por las cuentas que va a dejar. Dicen que el alcalde electo Gildardo Leyva ya prepara el terreno para que nada ni nadie salve a Ramos. ¿A poco?

