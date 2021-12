audima

Hola, muy buenos días.

En el recetario de la felicidad, como podrás comprobar, no aparece el componente principal, pero van todos los ingredientes de la guarnición que acompaña al plato. La clase de hoy consistirá en conocer cada uno de ellos y decidir con qué combinan mejor. El primero: sé coherente. Actúa siempre en función de lo que piensas. Mantente fiel a tus principios. Actúa desde la ética y no pierdas nunca la integridad. No aceptes la injusticia y no permitas que nadie te haga daño. Buenos días.