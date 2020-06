El rechazo de la cuenta pública

Algunos abogados están sorprendidos por la forma jurídica torpe con la que el secretario y regidores defendieron el punto de cuenta pública

Alteración. Dicen que el ánimo del alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, no tenía ayer sosiego tras haber perdido la votación sobre la cuenta pública 2019 porque una mayoría de regidores en sesión de Cabildo rechazó el procedimiento que siguieron violando la Ley del Gobierno Municipal y lo ordenando en la sentencia en su contra y de otros funcionarios, incluida la tesorera Ana Ayala, por violencia política y acoso laboral en perjuicio de la síndica procuradora Angelina Valenzuela. En el fondo, se habla que Chapman y su tesorera llevaron el punto de la cuenta pública a Cabildo para subsanar la irregularidad de haberla enviado al Congreso del Estado sin cumplir con el procedimiento de que tenía primero que revisarla la síndica procuradora. Pero no les salió la jugada y es posible que se metan en más problemas porque se da por adelantado que la Comisión de Fiscalización del Congreso le dará para atrás y el Tribunal Electoral tendrá más elementos para ajusticiarlos al seguir incumpliendo con la sentencia.



Pésima asesoría. Algunos abogados están sorprendidos por la forma jurídica torpe con la que el secretario del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro, y los regidores Raymundo Simons y Alfonso Pinto defendieron que la cuenta pública 2019 se enviara a la Comisión de Hacienda sin pasar por la síndica procuradora, como lo mandata la Ley del Gobierno Municipal refrendada en la sentencia del TEES. Cuando el coordinador de los regidores priistas, Raúl Cota, le preguntó si había un acta de Cabildo en donde esa cuenta pasó por ahí, Fierro le contestó que era una cuenta pública anual. Con eso sugirió que no se necesitaba. Es lo mismo que argumentaron en forma atropellada Simons y Pinto sacando reformas atrasadas. Entonces si no se necesitaba que pasara por Cabildo porque es una cuenta pública anual ¿cuál es la razón de que la incluyeran en el orden de día? Aparte de la pésima asesoría jurídica que tiene el alcalde, no articulan el mensaje.



No que no. El alcalde Chapman no ganó una. Aparte que perdió la votación, muchos ahomenses se dieron cuenta de que el haberse negado a realizar la sesiones de Cabildo en tiempo y forma fue por mero capricho de él y que puso de pretexto la emergencia por el coronavirus. Ni modo que diga que fue porque los contagios y muertes descendieron porque convocó cuando la incidencia está alta. Lo que pasa es que ya no pudo sostener su actitud por la advertencia de los regidores de recurrir al Tribunal Electoral por su negativa a convocar a sesión cuando de todos es conocido sus reuniones con funcionarios, con la bancada de regidores paleros y su gira por Sinaloa municipio.



Reinvindicación. Los regidores morenistas Rosa María Ramos y Gerardo Amado Álvarez elevaron sus bonos en las filas de Morena y entre los ahomenses por su votación en contra del alcalde Chapman que los estaba arrastrando al desprestigio. Ramos y Álvarez, como también el independiente Ramón López Félix, fueron clave en la votación que ya no la hicieron a ciegas porque entendieron que la ruta del entreguismo podía generarles problemas legales. El punto no es de menor importancia porque con la votación vista en la pasada sesión se vislumbra una nueva correlación de fuerza desfavorable para el alcalde.



Salió el peine. Fue el propio secretario de Noel Vea quien lo vaticinó: si no es Bismark Orduño, líder ganadero, el candidato del PRI a la alcaldía “seré yo”. Dicen que a Vea le ganó la pasión en una reunión con ganaderos con quienes se sinceró. En una palabra, Vea y Orduño serían los gallos de la alcaldesa Nubia Ranmos para dejar heredero, lo mismo que quiso hacer Eleazar Rubio y Marco Vinicio Galaviz, a quienes no se les hizo.