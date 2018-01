El récord de tres jonrones en inning de 18 carreras

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- Me parece cosa rara… y aquí vengo a protestar… por la triste realidad… de que no hay calvos de cara...

Todavía hay quienes no informan desde dónde escriben. Hoy es Día del Correo.

Mario Rigovadavia, de Honolulú, pregunta…: “¿Cierto que el récord de jonrones en un inning por un bateador es de tres?”. Amigo Mayo…: Sí, en las menores. El seis de agosto de 1930, Gene Rye, del equipo de Wako, Texas (AA), había sacado 20 para-la-calle en la temporada. Pero esa noche, con el Beaumont de visita, fueron tres, todos en el octavo inning, al cual había llegado Wako abajo 6-2. Rye fue el primer bate del inning y sonó linea por encima de las bardas del rightfield. Cuando le tocó batear por segunda vez en al tramo, habían anotado siete carreras y había dos en bases. Otra vez la pelota voló por la derecha más allá del estadio. 10 carreras anotadas sin outs y tres pitcher enviados a las duchas. Rye sacó su tercer jonrón por el centro sin gente en base. Wako anotó 18 veces en el inning.

Feliciano Colmenares, de Campeche, pregunta…: “¿cuál ha sido la caída más espectcular de un campeón de bateo de Grandes Lgas en la Serie Mundial del mismo año?”. Amigo Chano…: La de Bernie Williams (Yankees) en 1998, bateó para 339 en la temporada, y para 063 en la Serie.

Pedro Ramírez, de Guarenas, pregunta…: “¿Qué futuro le ven a Micael Ramírez, de 18 años, firmado como receptor por los Indios, quien jugó en la Liga Dominicana de Verano?”. Amigo Perre…: Micael, nativo de Guatire, acaba de comenzar su vida profesional en el beisbol con 304 de promedio al bate, ningún jonrón, 14 impulsadas, cero robos, en 79 turnos. Dos scouts que le han visto, coinciden en que no ha demostrado nada especial, pero la gente de Cleveland quiere verlo un año más.

Ángel R. Herrera, de La Guaira, pregunta…: “¿De quién es la frase ‘hay quienes nacen en tercera base y van por la vida creyendo que conectaron triple’”. Amigo Ángelo…: Autor desconocido, al menos por ahora.

Glajualisia Inciarte, de Maracaibo, pregunta…: “Este caso se presentó en juego del equipito infantil donde juega mi hijo. Corredores en segunda y tercera sin outs, el bateador conectó roletazo lento hacia el pitcher, el niño embasado en tercera creyó poder anotar y corrió hacia home, pero el pitcher le pasó la pelota al catcher, por lo que cogieron en corri-corri a ese peloterito, quien fue declarado out por interferencia ofensiva. Entre tanto, el corredor de segunda se posesionó de la tercera. ¿Puede él quedarse en esa base?

Amiga Licha…: No. Ningún corredor puede avanzar durante una interferencia ofensiva que lo preceda, de acuerdo con la Regla 77.08 (g).

