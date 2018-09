El rector de la UAS busca lentes nuevos

Quien al parecer necesita unos buenos anteojos es el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, al haber confundido a los integrantes de un grupo de rock extranjero con jóvenes mexicanos. Esto en una fotografía que fue colocada en uno de los libros de historia de México. El error ha ocasionado cientos de memes en redes sociales y evidenciando el garrafal error de la casa rosalina. Por ello, al rector le urge un proveedor de lentes buenos y baratos, que pueda dotarle de unos a la máxima autoridad de la UAS. Interesados, pueden comunicarse al teléfono (667) 758 70 00.Aunque Osbaldo López Angulo, ‘secre’ de Obras Públicas en el estado, dijo en Los Mochis que se trabaja en la reparación de las carreteras estatales, nadie le cree. Y si no, que le digan a los vecinos de varias comunidades rurales del estado y a los camioneros que se quejan hasta de descomposturas en sus camiones por el mal estado de las carreteras, que tienen grandes baches. Si dice que hay dinero y que ya se ejercieron 55 millones de pesos, pues que le apure, ¿qué no? Si usted también sufre por los baches, llámenle al tel (667) 775 87 20.La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave está buscando raza que le entienda a la reparación de fugas, sobre todo de drenaje, pues tal parece que con su personal, ¡y vaya que tiene personal!, no la arma para tanta denuncia. Si te interesa la chamba, échale la llamada a la gerente de la Jumapag, Paula Elena Gil, al teléfono (687) 871 18 57.En el edificio de la presidencia municipal de Angostura, urgen unos botes de buena capacidad para que la raza tenga dónde echar la basura, pues parece que no hay, ya que les ha dado por dejarla en el depósito que había sido colocado como buzón de quejas y sugerencias en el lugar. Si sabes dónde conseguir unos buenos botes, márcale al alcalde José Manuel “Chenel” Valenzuela López, al ‘fon’ (697) 734 00 40.El alcalde de Escuinapa, Hugo Enrique Moreno Guzmán, busca un proveedor de hule negro, pues necesita cubrir la zona donde se está llevando a cabo la remodelación del mercado municipal para no afectar al resto de los establecimientos. Esto porque los comerciantes de productores perecederos y de ropa pegaron el grito, ya que sus productos están siendo ‘talqueados’ por el polvo que generan los albañiles al remover los escombros, y así la gente no compra y las pérdidas económicas les están afectando. Si tiene alguna oferta que hacerle el alcalde, llámele (695) 953 00 19; los locatarios se lo agradecerán.