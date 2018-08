El rediseño del gobierno municipal

La nueva etapa del país también exige el rediseño de nuevos gobiernos municipales. Sus autoridades desde hace años dejaron de ser promotores del desarrollo regional. Son omisos en el mejoramiento social de ciudades y comunidades. Los presupuestos públicos solo se destinan a gasto operativo y de nómina, y son muy dependientes de fondos federales y estatales.

Los ayuntamientos tienen un marcado rezago en el cobro de impuestos, como el predial, y también en el cobro por servicios de agua potable y drenaje. Perdieron su capacidad para mejorar los servicios públicos, no ofrecen seguridad ni garantizan la preservación del medio ambiente. Tampoco controlan el comercio ambulante. Además, están fuertemente endeudados.

Esta instancia de gobierno se ha deteriorando aceleradamente. Por ello, tiene que ser objeto de un rediseño a fondo. La idea de crear nuevos gobiernos municipales no solo es una acción política, también tiene que ser una acción financiera y de capacidades técnicas. Urge convocar a un gran diálogo social para redefinir el quehacer de los municipios. Necesitan fortalecerse.

Existen diversas acciones para empezar. Además de un plan de verdadera austeridad en el gasto corriente, se tiene que evaluar la estructura administrativa municipal. Con demasiada frecuencia se crean nuevas dependencias, pero no se evalúan las ya existentes para determinar si deben continuar o no. En consecuencia, la administración municipal crece año tras año.

Es necesario atreverse a desaparecer oficinas, dependencias y organismos paramunicipales que ya cumplieron su función. Muchas de ellas han prevalecido por intereses políticos o de grupo, aunque no justifiquen su existencia. Hay una verdadera sangría de recursos municipales en organismos que ya no tienen razón de ser. Hay que borrarlos del organigrama.

Muchas otras dependencias sí son necesarias, pero tiene que eliminarse la generalizada duplicidad de funciones que presentan. Se cuenta con demasiadas oficinas y exceso de personal. El propio presidente municipal electo de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ya señaló públicamente a dependencias que no cumplen con los objetivos que tienen asignados. Faltan las acciones.

Las cosas ya no deben continuar igual. Toda la estructura administrativa municipal debe ser objeto de amplia revisión. Tanto en sus funciones como en su personal. Es evidente que algunas no están cumpliendo con sus propósitos y otras sencillamente ya no deben existir. Las que no cumplen hay que rediseñarlas, hacerlas más pequeñas pero más eficientes.

Los de ahora son momentos de optimismo, de ilusión y de esperanza. Pero muy pronto volverá la terca realidad. Las cosas no se miran bien para los gobiernos municipales. Urgen soluciones. En muchos sentidos, será necesario empezar de nuevo. Hay que crear nuevas capacidades institucionales que involucren otra concepción política y administrativa del municipio.