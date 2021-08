El regalo musical de haber nacido en Guamúchil

¿Quién no escucha música en Guamúchil?, En nuestra ciudad, escuchamos música directa o indirectamente casi a diario.

Fueron varios los eventos que tuve la fortuna de presenciar en nuestro querido Guamúchil hasta antes del año 2003 (año en que decido irme a estudiar al Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán) donde la música nos acompañaba y hasta formaba parte fundamental de varias festividades, necesitaría varias páginas para poder describir con detalle todo ello. Sin embargo, me encantaría compartirles un poco de la experiencia sonora que mis oídos tuvieron por el simple hecho de haber nacido nada más y nada menos que en Guamúchil, Sinaloa.

Por allá en los años noventas, ya sea que fuese el carrito de las nieves, el chofer del camión de la basura, el del camión urbano (transporte público), los de la compañía de gas que surten a domicilio, entrando al mercado municipal, en alguna fiesta de 15 años, en el Carnaval, en un cumpleaños o en el de algún familiar, vecino, amigo o compañero de trabajo, en la serenata que le llevaban a tu vecina, o la serenata que se solía llevar por el Día de las Madres, el Himno Nacional que se cantaba en los homenajes a la bandera de cada lunes en la Escuela Ford #8 Gral. Vicente Guerrero (mi escuela primaria de niño), en los eventos de carácter solemne del gobierno en turno, o también aquel caset de los Tigres del Norte, que mi Tata Pedro ponía en “La Riuma” (una camioneta de los años setenta que mi abuelo tenía) y claro, todas esas canciones que escuché junto a mi padre lo mismo fuera pasando por el desierto de Altar en Sonora, subiendo la rumorosa rumbo a Tijuana o entrando al monstruo de aquel tamaño que era y sigue siendo la ciudad de México (en aquel entonces mi papá era chofer de un autobús de conocida empresa y yo muy orgulloso, su copiloto), todo lo anterior son ejemplos de los momentos en donde la música me acompañaba: como guamuchilense. era yo sin darme cuenta todo un consumidor de melodías, mis oídos se enriquecían de ello sin saber lo que eso en un futuro significaría para mí.

Sin importar y sin necesidad de que aquellas melodías fueran meramente una sinfonía de Ludwig van Beethoven, obras de Johann Sebastian Bach, o de W. A. Mozart, melodías que podían tener la forma de una canción de alguna banda o cantante de Rock (Pop) en español, el fraseo de un “requinto” de Los Panchos o de Los 3 Ases o la energía con que se tocan las trompetas y trombones en la banda sinaloense.

Si me remonto más en específico a mis tiempos de la secundaria por allá en entre los años 1997-2000, escuchar e intentar tocar un solo del guitarrista de la banda Red Hot Chili Peppers, de Miguel y Miguel, de Enanitos Verdes, de Metallica, Santana, o intentar “sacar de oído” lo que el gran Paco de Lucía hacía con su guitarra flamenca era algo que me acompañó durante todo ese periodo, esa variedad de música fue un coctel maravilloso (igual de bueno que una campechana de esas que tenemos la dicha de disfrutar en nuestra ciudad), que sentó un sólido inicio, aún no académico ni de formación con música clásica, pero aún así, el inicio de un universo sonoro que definitivamente sería parte fundamental en mi desarrollo como músico y concertista, todo esto fue en Guamúchil y toda esa música vivía paralelamente en mis oídos.

Es muy cierto que dependiendo del accidente geográfico de donde nos toca nacer, por así decirlo, también de nuestro estrato social e inclusive del nivel cultural y conocimiento musical de nuestra familia, la paleta sonora que nuestros oídos experimentan varía entre los individuos. En ese sentido, tuve una gran suerte, pues mi realidad sonora pudo ampliarse y formar un conglomerado armónico que apoyó años más tarde mi desarrollo musical pero todo esto, apoyado ya desde antes de dedicarme profesionalmente a la música, tuve dos ángeles maravillosos que inclusive sin darse cuenta ya me estaban volviendo músico: tuve la suerte que mis padres me enseñaran la importancia de la música y los eventos culturales, eventos que eran importantes y que había que asistir a todos aquellos que fuera posible.

Y así fue, siempre que tuve la oportunidad me di cita para escuchar música tocada en vivo, dos eventos me marcaron paralelamente de manera muy fuerte: Un concierto de Guitarra en el auditorio 27 de Febrero y un dueto a voces que cantaba con gran pasión.

Empezaré con aquel concierto de guitarra y se los contaré desde los pies de un infante…

Tenía menos de 11 años, no recuerdo ni la fecha ni el nombre del concierto, es más, en aquel entonces tampoco pude recordar bien el nombre del señor que hacía magia con las cuerdas de esa guitarra (no era lo más importante, para mí, en ese momento, pero al final lo pude investigar después pues se trataba de alguien muy conocido en mi ciudad) lo más importante en aquel entonces fue “eso”: La Magia que la música podía lograr.

Pude darme cuenta ese día que la música tenía el poder de abarrotar espacios, fue increíble ver que un concierto era una oportunidad que las personas tienen para coincidir teniendo algo en común: disfrutar del arte. Ese recuerdo lo tengo en mis oídos tan presente como si hubiera sido ayer.

Al llegar al recinto del auditorio 27 de Febrero me hacía muchas preguntas, las preguntas que a veces se hace un niño al ver imágenes como la de aquella silla solitaria en medio del escenario que tenía una luz tenue pero lo suficientemente fuerte como para distinguir que no se trataría de un grupo musical con varios integrantes sino de una sola persona, ¿va a tocar un solo artista?, ¿una guitarra sola?, ¿qué es ese papel? (era el programa de mano con información del artista y el concierto), ¿lo puedo ver?, no tuve tiempo de verlo con calma en ese momento, una ola de aplausos interrumpió mi lectura, la iluminación en todo el lugar se volvió cada vez más tenue hasta desaparecer con excepción de la que iluminaba la silla y su alrededor más cercano: el artista había llegado, era el Profesor Cesáreo Martínez Tavizón.

Recuerdo la tensión que se vivía antes del comienzo, de los murmullos que muy lentamente dejaban de escucharse, el artista no comenzó de inmediato, él conocía muy bien a su público y sabía que las personas presentes ese día necesitaban su tiempo para “calmarse” y guardar el silencio necesario para poder hacer música, tal vez no era la sala de conciertos como aquella donde toca la filarmónica de Viena, pero era un concierto “hecho y derecho” y el artista ¡también!

Más que dar detalles de cada una de las obras tocadas, mencionare solo algunas, pero hablaré más bien sobre las imágenes sonoras en general y del significado que tuvieron para mi percepción en aquellos días.

Al entrar al escenario el Profe Cesáreo, venía vestido impecable, su traje, estaba perfectamente preparado para la ocasión, no había manera de encontrarle una sola arruga: ¡no la había!, sus zapatos al igual que su guitarra, brillaban de lo limpios que estaban y no era para menos había por lo menos 300 personas con sus ojos puestos en él (un número de asistentes bastante bueno tomando en cuenta el tamaño de nuestra ciudad) y por si fuera poco, hubo las cámaras de varios fotógrafos que inmortalizaron aquello, no era tiempo de celulares como esos de hoy en día con los que el público a veces graba (claro, sin pedir permiso) al artista, tener un celular era aún casi un lujo que no todo mundo podía costearse, la existencia de pocos celulares ayudaba en los conciertos, ese día ayudó.

En ocasiones me preguntan si realmente tan importante vestirse bien al estar en un escenario, sobre todo viendo cómo se presentan algunos artistas comerciales de hoy en día, vendiendo una imagen donde lo que reina es un marketing superfluo, yo les respondo: “Claro que si es importante”, y no es algo que tenga que ver con la apariencia solamente, sino tiene un trasfondo mucho más profundo y que va más allá de lo visual, citando a uno de mis grandes maestros, el Maestro Jorge Medina Leal (1936-2018): “¡Maestro, la música y el escenario se respetan!”, el Profe Cesáreo sabía esto perfectamente y lo ponía en práctica cada que daba un concierto.

Al escuchar los sonidos de la primera pieza musical, pude intuir que se trataba de una obra que no hecha toda la carne al asador, se trataba de una melodía con pocos sonidos y un acompañamiento muy sutil: Era de carácter introductivo, ayudaba al público al inicio del concierto a entrar paso a paso y de la mano del artista en una atmósfera sutil, nada brusca ni tampoco pomposa, era algo perfectamente fácil de entender y de seguir. Conforme el artista fue tocando el resto de su programa, era evidente que las obras que se tocaban subían su grado de dificultad, así como también la duración de las mismas. En algún momento del concierto recuerdo haber reconocido una de las melodías que se tocaban, era: ¿Por qué lloras? de Miguel C. Castro (en ese momento, no supe cual era el nombre de la pieza, ni el compositor, lo supe tiempo después escuchando con mi abuelo esa música en una versión instrumental de banda sinaloense).

Uno de los puntos culminantes fue la ejecución de una pieza que me marcó y que hasta el día de hoy sigo tocando como “encore” / “bis” al final de mis conciertos, en ocasiones hay personas que inclusive ya saben que toco esa pieza y me la piden con anticipación: “Granada” de Agustín Lara. Ese día, el Profe Cesáreo se ganó una fuerte ovación al interpretar su arreglo de dicha pieza, arreglo que varios años más tarde tendría la gentileza de ensenarme y que yo readaptaría con modificaciones armónicas que ayudan al arreglo a tener un sonido más flamenco/español (una interpretación de ese arreglo, se puede encontrar en YouTube en una versión en vivo que toco después de uno de mis conciertos en República Checa, hace ya algunos años).

Ese día, el concierto llegaría a su fin, la imagen de una silla sola en el escenario, una sola persona pulsando las cuerdas de una guitarra conmoviendo y emocionando a un público fue un gran regalo para mí y para todos los asistentes ese día, un regalo musical que tuve por el hecho de haber nacido en Guamúchil, Sinaloa.

Y sobre aquel dueto a voces que cantaban con mucha pasión, esa historia/anécdota, ¡se las cuento en la próxima ocasión!

