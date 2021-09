El registro de notarios públicos mochitenses

La vía remota. De inmediato, los notarios públicos mochitenses hicieron paradas tras salir en la lista del Servicio de Administración Tributaria que les canceló el registro. Roberto Pérez Jacobo, Víctor Manuel Gutiérrez Román, entre otros, aclararon que eso es en cuanto al registro por la vía de canales remotos. Y eso es porque no la renovaron. Es decir, desecharon esa vía para hacer los trámites ante el SAT. Pérez Jacobo dijo que no renovaron la inscripción por esa vía porque es muy complicado. No faltó dureza en su reacción como que la información es tendenciosa con dolo o por ignorancia. En esa óptica el puño de notarios mochitenses siguen trabajando sin ningún problema.



En veremos. Y ni queremos, reviraron algunos líderes priistas de Ahome al alcalde electo, Gerardo Vargas Landeros, quien aseveró que no va a nombrar a algún notable priista en su gabinete. Esto fue en el marco de la revelación de algunos nombres que están en la primera lista de quienes formarán parte de su administración. A unos priistas no les quita el sueño esa posición, pero dicen que al que ya no le gustó fue al líder cenecista Armando Gastélum, que hasta donde se sabe sigue siendo priista. Sin embargo, solo en el papel porque en los hechos agarra para donde más le conviene, como en las pasadas elecciones que se la jugó con el novel morenista Vargas Landeros. Es capaz de renunciar al tricolor para cogobernar con este.



Lo que falta. El alcalde sustituto de Ahome, Juan Fierro, declaró que están listos para el proceso de entrega-recepción que arranca el 1 de octubre, aunque no tiene aún el equipo para ello. Al final, Fierro tuvo que doblar las manitas para que el proceso inicie el 1 de octubre y no hasta el último día de la administración, como era la postura del exalcalde Guillermo “Billy” Chapman, a quien le siguió el rollo pese a que los ponía en mala posición porque la norma es muy clara. Pero como ya no está Chapman, Fierro modificó las cosas e incluso hasta ya se reunió con Vargas Landeros, lo que no quiso hacer Chapman.



No resistió. Dolor y pesar es lo que provocó la muerte ayer del delegado de la Japama en la sindicatura de El Carrizo, Luis López, quien no logró ganarle la batalla al coronavirus. El exsíndico es una víctima más de ese mal que en Ahome se anidó, ya que sigue en el primer lugar de nuevos casos y de los activos de todos los municipios de Sinaloa. Tras conocerse el fatal desenlace, las muestras de solidaridad con la familia no se hicieron esperar de políticos de todos los colores.



En claro. Quiérase o no, el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, dio línea a los regidores ahomenses en el caso de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Y es que Cuen Ojeda declaró que él apoya su construcción porque se dedicó a investigar, informarse y constatar que ese proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente ofrece un desarrollo seguro y sustentable. Y ni se diga del crecimiento económico que impulsará en Sinaloa. Si alguno de los regidores pasistas en el municipio todavía lo duda, pues que se dedique a investigar, informarse y constatar como “su jefe”.

Foráneos. Dicen que Gildardo Leyva, alcalde electo de El Fuerte, está saliendo peor políticamente que la alcaldesa Nubia Ramos. Cuando menos ese es el mensaje que algunos fortenses ven porque en la Comisión de Entrega-Recepción algunos son considerados como foráneos, entre ellos Martín Cota y Jairo Alfredo Soto. El primero estuvo en la Japama y el segundo subgerente técnico. No falta el fortense que se está poniendo el huarache antes de espinarse de que estos van derecho a la administración.