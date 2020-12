El regreso de las Jornadas de Apoyo

No podía ser de otra manera. Uso de cubrebocas obligatorio, guardando la sana distancia y limitando el acceso: no niños, no mujeres embarazadas ni personas de la tercera edad, todo para proteger la salud de estos sectores vulnerables ante la pandemia del COVID-19.

Así fue como luego de nueve meses de ausencia resurgieron ayer las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa del Gobierno del Estado, y lo hicieron en Topolobampo, que cuenta con más de 6 mil habitantes, de acuerdo con datos del Inegi, y a cuyos hombres y mujeres del mar, al igual que en el resto de los puertos y campos pesqueros de Sinaloa, les ha dado un duro revés no solo el coronavirus y la escasez de producto marino para su venta que creían halagüeña con la captura del camarón, sino también, y de una manera muy sentida, con la eliminación de apoyos y subsidios para el sector por parte del Gobierno federal de la Cuarta Transformación, como el diésel marino y la gasolina ribereña, que los tiene sumidos en el desespero y que incluso impidió que algunos pescadores zarparan este año en búsqueda del alimento que les ayudaría a paliar la dura crisis económica en la que se encuentran sumidos.

Por eso la importancia de la reactivación de las Jornadas de Apoyo, que vienen a incentivar y a dar un pequeño respiro a los sinaloenses más desprotegidos con apoyos de sillas de ruedas, lentes y andaderas, trámites administrativos de gobierno, entre otros, con la promesa de continuar con las jornadas en los rincones de Sinaloa donde se necesiten.