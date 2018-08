El regreso de los Algodoneros

En la vecina ciudad de Guasave se frotan las manos. La noticia del regreso de sus Algodoneros los trae lurios. Pero la cosa no es sencilla. Existen aficionados que toman las cosas con calma. Otros no tanto. Saben de antemano que la promesa del presidente electo, López Obrador, fue en un acto de campaña. Y del dicho al hecho puede haber un largo trecho. La franquicia del Club azul en la Liga Mexicana del Pacífico la dejaron ir los mismos aficionados. En aquellos años la queja principal de sus directivos era la falta de apoyo en el graderío.Poca asistencia a las series que se jugaban en casa y nulo respaldo económico hizo trizas en los dueños. Ahora, un anuncio de la alcaldesa electa, Aurelia Leal, fluye en las mentes de la fanaticada, para traer de nuevo el mejor beisbol de invierno. Pero la cosa no es fácil. Tendrán que invertirle muchos pesos y no hay pretensos que se interesen.Y a propósito de colkos, rañus, fanixis, -traducción- “Podría ser tu fiesta de colores o descolorida”. ¡Ai´sí! Hará alrededor de cinco años que la franquicia se mudó a Jalisco. Y los Algodoneros se convirtieron en Charros. Este lunes -se dijo- el empresario Guadalupe Miranda se reuniría con el presidente de la Liga, Omar Canizales. Ese será el primer paso para sondear si es posible el regreso. Y es que José “Peluche” Peña y Juan Gabriel Castro movieron el tapete y quieren desempolvarlo.