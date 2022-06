El regreso del Indio Cebado al centro

Dicen que Rigoberto Rodríguez amaneció ayer más contento que nunca tras resultar reelecto como secretario general de la Unión de Trabajadores del Volante en la zona norte de Sinaloa. No tanto por que le ganó la elección a Francisco Javier Araujo, sino al regidor del Partido Sinaloense Carlos Roberto Valle Saracho, quien había “manoseado” el nombre del gobernador Rubén Rocha Moya para sorprender a los taxistas de que votaran por Araujo. Valle Saracho apoyó a este y dicen que con esto en igual de sumarle le restó a sus aspiraciones de ser el nuevo líder de los taxistas. Rodríguez le demostró a Rocha Moya, a quien abordó en la pasada visita que hizo a Ahome, que las puede más que el regidor pasista.

Por cierto, Valle Saracho agarró otro frente para, dicen, apaciguar el dolor de esa derrota: denunció que hay agentes preventivos asaltantes y secuestradores que son protegidos por el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox. A este lo acusó de ser aliado de los criminales. El regidor pasista se llamó a amenazado por los policías involucrados en uno de los casos de asalto y secuestro, al igual que por Polo Palafox, que se movió con algún funcionario del gobierno estatal para que le quitaran el escolta que traía asignado. Eso para atacarlo. El escolta se lo pusieron cuando le quemaron unos vehículos, pero algunos recuerdan que antes de ese ataque traía varios escoltas que también se los habían quitado por considerarlos un exceso. Incluso, está la discusión de la diferencia de protección que le brindan a un político que se lo ponen permanente que a un ciudadano a quien le dan rondines de vigilancia y a veces ni eso. Pero es atendible el caso de Valle Saracho. Y de inmediato.

La reinstalación del local del Indio Cebado en el centro de la ciudad le agradó a unos, pero le desagradó a otros. A los primeros porque ese punto es de tradición, histórico, que se quitó junto con otros más en la limpia del sector que hizo el entonces alcalde Arturo Duarte García para mandarlos al mercado Zona 30. El proyecto fue despejar el centro para embellecerlo. Solo se quedaron boleros y puestos de revistas. A los segundos no les agradó porque no se está haciendo parejo y da pauta a que otros quieran regresar a sus antiguos puestos. El director de Inspección y Normatividad, Enrique López Miranda, señaló que el puesto del Indio Cebado estaba contemplado dejarlo ahí, pero no había pedido su reinstalación. Después de seis años lo hizo.

De marca llorarás se puso el agarrón del regidor independiente Jairo Leyva con el alcalde de El Fuerte, Gildardo Leyva. Y es que los señalamientos del regidor de que con tanto cambios que ha hecho de funcionarios genera inestabilidad y que no ha dado resultados, el alcalde le responde que seguirá removiendo a los que no trabajen para dar lo que la ciudadanía espera. En una palabra, que tengan miedo los funcionarios que no den resultados. Al margen de esto, lo que causó sorpresa es que ya hay quienes en El Fuerte le están poniendo “cascabel al gato”. Primero fue el excandidato a la alcaldía Vicente Pico y ahora el regidor Jairo Leyva.