El regreso del box profesional

Regresa el box profesional a The Rosca City. Este sábado se anunció por parte de una nueva promotora. Y precisamente, el marketing lleva ese slogan: “El Regreso”. José Luis Camacho viene siendo el promotor de este nuevo proyecto. “El Zurdo” Camacho emigró hace algunos años de este terruño y se conoció que residía en Nayarit.Por allá también probó fortuna como empresario del pugilismo. Ahora está de regreso también él. La compañía se hace llamar Versus Promotions.Es para darle más caché. Y todo ello trae alegría a los aficionados al boxeo. Además, tendrán el apoyo de las autoridades municipales y deportivas, como se ha visto y señalado. No es nada fácil la encomienda. La plaza para eventos deportivos en The Rosca City, donde la gente tiene que pagar su boleto, desembolsar cierta cantidad para entrar al inmueble, no es cosa fácil.Todos quieren de gorra, de gratis, pues.Y a propósito de trubus, malkos, quiriñis, -traducción- “Lamento tus quejas, pero te invito a reírte en la vida” ¡Ai´si! La primera función anunciada este sábado en el Centro de Convenciones, era modesta.Peleadores que apenas se van abriendo camino en el boxeo de paga. Muchos prospectos con ansias de llegar en un futuro cercano a los rakings nacionales. Repito, no será fácil, se deberá trabajar mucho para este nuevo regreso.