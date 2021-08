El regreso escolar en Sinaloa

Mediante un sistema híbrido y gradual será el regreso a clases que pretende realizar la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) a partir del día 30 de agosto, fecha con la que se arranca el ciclo escolar 2021-2022, con lo cual rompe con alguna de las dudas de los padres de familia de los más de 576 mil alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria.

Esta dualidad en el regreso a clases pretende focalizarse en aquellos 143 mil alumnos que se encuentran en riesgo de abandono escolar, y con estas acciones pretenden la reactivación de manera gradual y en el que, a juzgar de las autoridades del estado de Sinaloa, se considera que un promedio de la mitad de los planteles puedan programar un regreso a clases, los cuales reducirán y tendrán grupos selectivos con los que se trabajará la modalidad presencial y conforme al semáforo epidemiológico.

Sin embargo, serán los directores de planteles quienes decidan el inicio de clases a distancia, y a consideración, se pretende el modo presencial de manera gradual.

Para la SEPyC en Sinaloa la carta de corresponsabilidad no será obligatoria, y por tal, no se negará accesos a los planteles a los alumnos cuyos padres decidan no firmar.

Sin bien es cierto, este documento no fue correcto, pero tampoco tiene una legalidad que permita un “lavado de manos” de responsabilidad, por lo que tendrá validez como recado escolar.