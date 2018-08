El relanzamiento del Caribe

Las cálidas tierras de Florida fueron elegidas para ahí celebrar la convención de la Confederación del Caribe, evento que debe entenderse como la ocasión para explicar a las ligas asociadas (y hasta las “adherentes”) de qué se trata el relanzamiento del ente que aglutina al beisbol invernal de la región. Así como está ya no puede estar el organismo que seguirá dirigiendo Juan Francisco Puello Herrera, había que dar una manotazo sobre la mesa y eso es lo que están tratando como tema esencial en Miami. No solamente se trata de modernizar a la Confederación, sino de darle el trato de una agrupación que constituya negocio para todos los socios. El relanzamiento de la Confederación tiene que ver esencialmente con su producto principal que es la Serie del Caribe. Las políticas y estrategias de comercialización quedan ahora bajo el mando del mexicano Ramón Ruiz y su tarea será el lograr que la SdeC sea vista como un evento altamente redituable, sino que deje ser dolor de muelas para algunos países a la hora de organizarla. Ahora sí se puede pensar que viene una expansión de la pelota invernal, que para Panamá, Nicaragua, y Colombia habrá chance de convertirse en integrantes de la Confederación y que con ello vendrán cambios en las reglas de operación. Y si la pregunta es del porqué la convención se hizo en Miami, la respuesta podrá hallarse precisamente en las intenciones de expansión, geográfica y comercial.Obvio que en la víspera surgieran las especulaciones de rigor, algunas llevan al terreno del chisme y otras como si fueran palos de ciego, para ver si en una de esas le daba a la piñata. Versiones entre las que se incluyó que saldría Puello y que habría nuevo comisionado, lo que resultó un “tiro” bastante desviado. Se confirma a Puello en el puesto y será él quien encabece el relanzamiento.Debutó en Grandes Ligas Luis Urías y se desbordó el júbilo en un sector del beisbol mexicano que entendió el evento como un nuevo acto de justicia para este deporte, manteniendo la tendencia de sobrerreacción que se muestra en las últimas semanas. Aficionados y periodistas despertando este miércoles esperando ver que los medios impresos y electrónicos tuvieran como nota principal el ascenso de Urías y no los resultados de la llamada Copa MX de futbol. Son los días del “resurgimiento beisbolero” en México, cual si la consigna fuera “ya era hora”. (Y lo que nos espera). Además de que Urías se convirtió (en NUESTRA lista) en el pelotero mexicano 131 en llegar a la Gran Carpa, es el nativo de Sonora número 30 en lograrlo, el número 37 que los Diablos Rojos vendieron y de los últimos en alcanzar el gran sueño ADV (antes del veto). Con 21 años de edad, Urías es otro integrante más de jugadores que alcanzan la Gran Carpa sin haber jugado en la Liga Mexicana de Beisbol. Lo más fue que los Diablos lo retuvieron en su academia para que fuera desarrollado por los Padres de San Diego.Lo anterior lleva moña: quien diga que Luis Urías fue “desarrollado” en México debe repasar que este fue comprado por los Padres luego de que firmara por los Diablos. Ha jugado con Yaquis de Ciudad Obregón en la LMP. Su corta pero rica trayectoria de desarrollo abarca haber jugado nivel Academia en República Dominicana y en Estados Unidos toda la “escalera”: desde clase Novatos hasta triple A. Fue parte del equipo mexicano 2017, en el Clásico Mundial. Las cuentas alegres se hacen desde ahora pero nos quedamos en el plano individual: ojalá que Luis Urías tenga una larga y exitosa carrera en Grandes Ligas, que triunfe y forje una gran historia. Pero de eso a hacerlo punta de lanza de “lo que vendrá” hay mucho trecho. En el perol no hay mucha comida cociéndose.