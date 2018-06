El relojón de la Catedral ¡ya marca la hora!

Menuda sorpresa fue voltear a la Catedral y descubrir que tras más de un año en que el tiempo se había detenido en el reloj, este ya había vuelto a ser puesto a tiempo. Una vez superado el impacto, y no más por aquello de las recochinas dudas, lo siguiente fue echar un muy mal disimulado vistazo a la muñeca izquierda para verificar que efectivamente el relojón estaba funcionando de nuevo. Una vez verificada la hora, entonces sí a cantar victoria. En este punto es donde a lo mejor Usted dice (y dirá bien) ¿Qué fijación tiene esta con el reloj de la Catedral?, ni que no tuviera cómo conocer la hora. La respuesta es, por así decirlo, multifactorial y empieza muchas lunas atrás. Por siglos, los relojes monumentales fueron símbolo de la grandeza económica, social y cultural de un pueblo. Pueblo con relojote, pueblo pudiente y ciudad que se respetara había de contar con su reloj monumental. Culiacán hizo lo suyo y edificios como el mercado y la Catedral incorporaron a sus fachadas tales aparatos. Por generaciones, lo que marcara el reloj de la Catedral era la hora oficial de la ciudad y de la posición de sus manecillas dependía que uno se desplazara con calma o apurara el paso. Para el Club de la banca, integrado por doñitos que dedicaban el día a sentarse en las bancas de la plazuela y destrozar la honra de cuanta persona cruzara frente a ellos, la conocieran o no, el reloj monumental era el equivalente al checador en las empresas. Una ocasión llegó la invitación a cubrir un evento: Al reloj de la Catedral se le había mejorado la sonería y tocaría una melodía en determinadas horas. Ya para entonces el desarrollo urbano de Culiacán estaba más acorde con los aires de modernismo que desde siempre hemos presumido y anhelado (no necesariamente en ese orden), pero somos como somos y aquello fue un suceso que reunió a una multitud de invitados y mirones. Por semanas, cantidad de personas “iba pasando” por el rumbo y “casualmente” les tocó oír cuando sonó la melodía.En ese evento encontré a Víctor Buelna, excompañero de secundaria. Muchos no lo saben, pero es gracias a él que Culiacán y tantos otros sitios tienen sus relojes monumentales a la hora. Víctor se convirtió en ingeniero y tuvo el tino de unir su encanto por la relojería y el gusto por la altura. Es el custodio del reloj que el Club Rotario donó a Culiacán (el que está en el Parque Revolución), así como el responsable del mantenimiento, la compostura y de poner a la hora prácticamente todos los relojes monumentales de la ciudad y lugares circunvecinos. Así que cuando llegue el cambio de horario y reniegue porque hay que mover las manecillas del reloj, ya sabe quién tendrá un poquito más complicada esa tarea. En vía de mientras, ya puso a funcionar de nuevo el reloj de la Catedral.Gracias por leer estas líneas. Comentarios y demás por favor en adosdetres@hotmail.com En Twitter en @MarisaPineda Que tenga una semana muy a tiempo.