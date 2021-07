Hasta el final. La grilla en el Instituto Municipal del Deporte en Ahome está a tal nivel que se habla que Fernando “El Cochulito” Montiel se ostenta como director general de la dependencia de manera ilegal. Y es que los consejeros del IMDA no aprobaron el nombramiento que hizo el alcalde Guillermo ‘Billy’ Chapman porque se los quiso imponer. Como siempre, Chapman no cuidó las formas de procedimiento y el colmo fue que llamó “mediocres” a los consejeros, lo que no se lo toleraron.

El contenido de la reunión poco a poco está saliendo a relucir al agudizarse la pugna en el interior de la dependencia a raíz de que Felipe Juárez quiso regresar como director. Incluso, interpuso un recurso de inconformidad ante la síndica procuradora, Angelina Valenzuela, luego de irse a la campaña con Gerardo Vargas Landeros. En realidad, dicen que Juárez está equivocado al creerse con derecho de regresar sin la autorización del alcalde, pero este, para hacer efectivo su relevo, es decir, el nombramiento de “El Cochulito” Montiel, debía tener la aprobación de los consejeros, lo que no tuvo. Y de todos modos ahí lo tiene. Al estilo.

Incongruencia. Por cierto, no se sabe qué espera “Cochulito” Montiel para suspender los juegos de las ligas de futbol y beisbol como medida para contener el repunte de casos de coronavirus en el municipio. El fin de semana se llevó a cabo la programación de los juegos con aficionados en las gradas como si no pasara nada, y todo apunta que para este fin de semana las cosas van a seguir igual. Ni se diga de los juegos de beisbol de la Clemente Grijalva. Eso sí, el gobierno municipal se jacta de las medidas que lleva a cabo para contrarrestar el covid. Incluso, en su último acto público en el que apareció, el alcalde Chapman presumió un gasto millonario para enfrentar la pandemia. Por lo que se ve, eso no basta.

Alarma. El repunte de casos de coronavirus llegó a la puerta del Ayuntamiento de Ahome. Se habla que hay varios contagiados del virus, entre ellos el director Jurídico Jonathan Gutiérrez Palomares, cuyo estado de salud es reportado como delicado. Hay alarma entre los trabajadores de confianza y sindicalizados, por lo que se han reforzado las medidas preventivas en las oficinas. Sin embargo, aún no se toma la decisión de mandarlos a sus casas.

No da paso sin huarache. Aunque la elección ya pasó, el exdiputado local Ernesto García Cota sigue haciendo trabajo con el pueblo. Suplente del diputado electo morenista del Distrito Electoral 03, César Guerrero, García Cota recorre las comunidades rurales llevándoles apoyos, como hule negro, cubrebocas, etc. Algunos ya le agarraron la pichada: quiere conservar su capital político aunque no haya proceso electoral para colarse al gabinete de Gerardo Vargas Landeros, alcalde electo. Y quiere lo que le den y si lo mandan a la Dirección de Desarrollo Social, posición en la que ya estuvo, no se enoja.

Trabajo social. Dentro de lo que cabe, los líderes de los productores del Valle del Carrizo, Baltazar Hernández y Leonel Machado, ya la hicieron. No van a prisión por el bloqueo de la carretera Internacional el año pasado porque la pena que tendrán es hacer trabajo social en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ayer se las dieron como alternativa y la aceptaron con los ojos cerrados.

Sin agua. Dicen que el gerente de la Japaf, Javier Soliz, ni por enterado se da de que algunas comunidades de Mochicahui no tienen agua. Los vecinos de La Higuera de los Natoches y otras tienen ya días sin el vital líquido y no ven ningún interés de Soliz en solucionarles el problema. Pues sí, está ocupado en lo que ya se sabe.

