El reto de los líderes mundiales: ¿la preservación de identidades y libertades? 

“La cultura de una nación reside en el corazón y en el alma de la gente” Mahatma Gandhi.

La guerra es la continuación de la política por otros medios, afirmaba Carl Von Clausewitz. Si bien es cierto, en teoría política, hemos avanzado en entender la justificación del conflicto bélico para expandir, fortalecer o proteger las características específicas de una región o una nación. Sin embargo, desde el punto de vista humanitario, no es tan sencillo comprender por qué seguimos haciendo la guerra con el enorme costo que conlleva para los derechos humanos y la calidad de vida, no solo de los países involucrados, sino del mundo entero. Como humanidad, hemos ya superado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y todo indica que nos encontramos en la Tercera. En el contexto actual, que enfrentamos el cambio a cada minuto, la humanidad necesita estar unida, no dividida.

El calentamiento global, la disrupción tecnológica, la llegada de la inteligencia artificial, la pandemia, las enfermedades, los suicidios, el aumento de armas nucleares y biológicas, del fundamentalismo religioso, las crisis psicológicas, económicas, la falta de agua y alimentos en el mundo nos llaman a trabajar en conjunto para salir adelante, no a derramar sangre inocente en una disputa por la hegemonía global entre el liberalismo Occidental y la propuesta de Rusia y sus aliados: antiliberalista, con enfoque en la preservación de las identidades y la cultura de pueblos para ser autóctonas e independientes.

Ese liberalismo que obtuvo la victoria después de la Guerra Fría, se pensaba que iba a ser el triunfo definitivo, una vez derrotados el fascismo y el comunismo. Pero, la historia no termino con la caída del muro de Berlín, Francis Fukuyama en su tesis El Fin de la Historia, afirmó que la democracia liberal occidental como forma de gobierno era definitiva para la armonización del mundo y que el fin de la guerra de las ideas había llegado con el triunfo del liberalismo. Una idea esperanzadora, pero que el tiempo probó como equivocada, al pensar que todos estaríamos de acuerdo en solo una civilización universal, y sobre todo, el gran poder que iba a ir adquiriendo China hasta convertirse en la potencia económica más poderosa del mundo.

Por eso, hoy vemos con indignación que poco a poco, durante todos estos años, la misma Rusia acaparó artillería militar para que en el momento adecuado explotara esta guerra, que busca un Nuevo Orden Mundial fuera del dominio ideológico de EUA. Hasta ahora, ya ambos lados han referido la búsqueda de un cambio al estatus quo global. Por un lado, el Presidente Biden declaró “Ahora es un momento en el que las cosas están cambiando. Vamos a... va a haber un nuevo orden mundial, y tenemos que liderarlo. Y tenemos que unir al resto del mundo libre para hacerlo”. Por el otro lado, el Ministro Ruso de Relaciones Exteriores, Serguei Lavrov anunció un orden mundial más justo y multipolar, democrático, en colaboración con China, asimismo ese país destacó su colaboración con Rusia.

A su vez pudiéramos estar acercándonos a que el gigante asiático invada a Taiwán como tanto se ha especulado para acabar con la influencia del país norteamericano en el este del mundo.

De igual forma, las sanciones impuestas por Occidente han motivado Rusia a ampliar su cooperación con países Latinoamericanos ante la fuga de empresas americanas y europeas. Precisamente, reuniéndolos con territorios que más apoyan a ese país o, por lo menos, se abstienen de involucrarse políticamente en las tensiones geopolíticas.

Y luego, ¿qué decir de la gran amenaza de esta semana del Kremlin a Suecia y a Finlandia de unirse a la OTAN? Advertencia divulgada por la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Marta Zarharova, “Finlandia y Suecia no deberían basar su seguridad en afectar la de otros países, su adhesión a la OTAN puede tener consecuencias militares y políticas”

Con esto, no es sorprendente que hemos alcanzado el choque de civilizaciones, como expuso Samuel P. Huntington en 1996: “los choques de civilizaciones son la mayor amenaza para la paz mundial; un orden internacional basado en las civilizaciones es la garantía más segura contra una guerra mundial”. Ante esta situación, quizás enfrentamos el reto de preservar las raíces de las naciones sin ser absorbidas por el liberalismo… entre teorías que parecen totalmente extremas sin un posible punto de conciliación.

La guerra actual se escuda en esta teoría, pero ¿cómo podría una guerra contra Ucrania preservar las raíces de esta nación? ¿Dónde queda la identidad de esta nación que amenaza con ser totalmente engullida por Rusia? Hace falta un punto medio que lleve a un acuerdo que permita conciliar el liberalismo y los procesos de globalización con la preservación del individualismo de cada país, situación que de momento parece altamente compleja y distante.

No basta generar canales de diálogo, se requiere un acuerdo más sólido de paz y equilibrio entre la independencia ideológica nacional y el desarrollo de una cultura global en una estructura ordenada basada en el respeto por las identidades nacionales.

¿Será tiempo que Estados Unidos empiece a reorganizar las reglas del juego con China? Un acuerdo multipolar entre ambos bloques… o, seguramente no habrá otra opción.